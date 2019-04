Parallelprogramm zum offiziellen Festakt

Nottuln -

Die nächste Blues-Session findet am 2. Mai (Donnerstag) parallel zum offiziellen Festakt anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Saint-Amand-Montrond statt und trägt im Sinne dieser Freundschaft den Titel „Blues goes Europe“. Der Verein „Blues in Nottuln“ lädt dazu alle nicht am Festakt teilnehmenden französischen und polnischen Gäste sowie alle Nottulner in die Alte Amtmannei ein – auch gerne mit Instrumenten. Der Eintritt ist frei.