Eine gut zweistündige Generalversammlung mit wichtigen Personalentscheidungen einer lebhaften Diskussion liegt hinter den gut 100 Mitgliedern der Daruper Magdalenen-Bruderschaft.

Zu Beginn der Versammlung gaben Gildemeister Josef Wewering und Schriftführer Benedikt Wessling einen Rückblick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Und mit Zahlen wartete Kassierer Andreas Laspe auf. Er konnte einen Überschuss vermelden, sodass die etwas angespannte Kassenlage sich verbessert hat. Ebenfalls erfreulich ist die Zahl von 547 Mitgliedern.

Durchweg einstimmig verliefen die Wahlen: Wiedergewählt wurden der stellvertretende Gildemeister Berthold Wilde und Kassierer Andreas Laspe. Jan-Wilm Tenberge und Theo Struwe wurden als 3. und 4. Besitzer bestätigt. Auf den Posten des Obersts wurde Hubert Heimann gewählt. Er ersetzt den ausgeschiedenen Hermann Josef Gehrmann . Durch die Wahl zum Oberst macht Hubert Heimann die Position des Leutnants frei, sodass in den folgenden Wahlen die bisherigen Aktiven jeweils ein Stufe aufrücken konnten.

Als Leutnant wird nun Daniel Gerding die Schützen befehligen. Die Fahne wird von Christian Plogmaker getragen, und als Fahnenunteroffiziere stehen ihm nun Michael Gerdes und Hendrik Gerding zur Seite. Das Offizierskorps wird durch Aaron Elpers und Bernd Rabert als Fahnenschläger und Axel Schulze Welberg als Adjutant verstärkt. Thomas Puhe und Hermann Josef Gehrmann schieden aus dem Offizierskorps aus. Gehrmann wurde von der Generalversammlung zum Ehrenoberst gewählt.

Beim anschließenden Ausblick auf das Schützenfest stellte der Vorstand den Mitgliedern eine Veränderung vor: Am frühen Samstagabend soll für die Jungschützen ein weiteres Vogelschießen mit der Ermittlung des besten Jungschützen stattfinden. Hiervon verspricht sich der Verein, dass das Zelt sich am Samstag schneller füllt und zukünftig die Anzahl der schießwilligen Schützen für das eigentliche Vogelschießen steigt.

In der anschließenden Aussprache wurde lebhaft, konstruktiv und fair über diesen Vorschlag diskutiert. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, so der Verein in einer Pressemitteilung, dass die Versammlung bei einer Gegenstimme das neue Konzept billigte. Darüber hinaus soll der Vorstand sich bis zur nächsten Generalversammlung mit dem Thema Festablauf befassen.