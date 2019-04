Gemeinschaft erleben

Ein neues Begegnungs- und Betreuungsangebot für Seniorinnen und Senioren machen die Alzheimer Gesellschaft im Kreis Coesfeld und das Katholische Bildungswerk Nottuln gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Kolpingsfamilie Nottuln, der Reha-Aktiv-Gemeinschaft, dem ambulanten Pflegedienst VICA und der Zeitbörse. Die Ansprechpartnerinnen Silke Dirks , die das Betreuungsangebot leitet, und Hedi Overhoff stellten jetzt das Angebot vor, das den Namen „Schöne Zeit“ trägt.

„Bisher gab es im Rahmen des Projektes Demenz eine Betreuungsgruppe für Demenzkranke“, erklärt Silke Dirks. Dieses Angebot wird jetzt abgelöst und erweitert. „Bei der ‚Schönen Zeit‘ sind nun ausdrücklich alle Seniorinnen und Senioren eingeladen, die etwas für ihre geistige und körperliche Fitness tun wollen“, betont Hedi Overhoff. Treffpunkt bleibt freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr das katholische Pfarrheim an der Heriburgstraße 12.

Das qualifizierte Angebot, betonen die Organisatorinnen, sei „anspruchsvoll und bedarfsgerecht“, geleitet von geschulten Mitarbeiterinnen: Silke Dirks ist Physiotherapeutin und Musikgeragogin, Hedi Overhoff ist Sozialpädagogin und Diplom-Gerontologin.

Während des insgesamt drei Stunden dauernden Treffens werden Einsamkeit und Eintönigkeit wie weggeblasen sein. Stattdessen wird die Gemeinschaft gepflegt, seniorengerechte Gymnastik betrieben (Sturzprävention), gemeinsam gesungen und musiziert, es werden gesellige Spiele gespielt, Spaziergänge unternommen, das Brauchtum wird gepflegt (zum Beispiel zu Karneval, Muttertag etc.) und Kreatives gemacht (Backen, Malen, Gestalten). Alle Angebote orientieren sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Gäste, niemand soll überfordert werden.

Nicht nur die Gäste werden etwas von diesem gemeinsamen Vormittag haben, auch die Angehörigen sollen auf diese Weise entlastet werden. Eingeladen sind nicht nur Nottulner, sondern auch Appelhülsener und Schapdettener Senioren – dem Angebot in Darup möchten die Organisatorinnen keine Konkurrenz machen. Bei Bedarf könne über die Zeitbörse ein Fahrdienst vermittelt werden.

„Wir bieten an, dass jeder, der sich für die ‚Schöne Zeit‘ interessiert, zu einem Schnuppervormittag vorbeikommen kann. Und auch die Angehörigen sind eingeladen, mitzukommen und sich ein Bild zu machen“, betonen Silke Dirks und Hedi Overhoff.

Das erste Treffen findet am kommenden Freitag (3. Mai) statt. Informationen – auch zu den Kosten und möglichen finanziellen Hilfen – geben Silke Dirks unter ✆ 0 25 02/22 55 86 oder per Mail unter betreuungsangebot@dirks-nottuln.de und Hedi Overhoff unter ✆ 0 25 02/22 72 65 oder per Mail unter h.l.overhoff@t-online.de