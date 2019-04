Praxisorientierte Lösungen finden

Alles fing damit an, dass Katze „Mösch“ ausbüxte, kurz nachdem Sandra Kassenböhmer mit ihrer Familie Mitte der 90er-Jahre nach Nottuln gezogen war. Auf der Suche nach dem Stubentiger telefonierte sie auch die Tierheime in der Umgebung ab. So kam der Kontakt zum Tierheim Lette zustande. Und da stimmte die Chemie sofort. Schon bald fuhr die Nottulnerin mal hin – und half gleich mit. So begann ihr Engagement beim Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung. Inzwischen ist Sandra Kassenböhmer dessen Geschäftsführerin. Seit einem Jahr engagiert sie sich zudem im Vorstand des Landestierschutzverbandes NRW. WN-Mitarbeiterin Iris Bergmann sprach mit der Nottulnerin.

Seit über 20 Jahren engagieren Sie sich nun schon ehrenamtlich im Tierschutz. Inzwischen sind Sie Geschäftsführerin im hiesigen Verein. Was bedeutet Ihnen das Engagement?

Sandra Kassenböhmer: Ich habe mich bewusst für die Vorstandsarbeit in unserem Tierschutzverein entschieden, weil ich mich hier als Tierschützerin im Dialog mit anderen Interessensgruppen wie Landwirtschaft und Jägerschaft für die Belange der Tiere einsetzen kann und so hoffentlich Kompromisse erarbeiten kann, die dann auch umsetzbar sind. Die spektakulären Aktionen radikaler Tierschutzideologen zeigen medienwirksam die Missstände auf, aber diese alleine bringen uns einer praxisorientierten Lösung der Probleme leider nicht näher.

Was ist Ihre Aufgabe als Geschäftsführerin?

Kassenböhmer: Kurz gesagt: Ich sehe zu, dass die Finanzen stimmen und kümmere mich um betriebswirtschaftliche Belange. Wir sind kein städtisches Tierheim und erhalten keine Unterstützung von kommunaler Seite. Mitgliedsbeiträge und Spenden reichen nicht aus, um eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Unterbringung der Tiere zu gewährleisten. Mittlerweile ist aus unserem „kleinen“ Tierheim ein Betrieb mit sechs Angestellten und zwei Auszubildenden geworden, die Anspruch auf ein Gehalt haben. Wir nehmen im Jahr an die 900 hilfsbedürftige Tiere auf, die Futter, Katzenstreu, tierärztliche Betreuung und vieles mehr benötigen. Unsere Ausgaben belaufen sich auf 250 000 Euro im Jahr.

Als Geschäftsführerin ist es meine Aufgabe, Gelder zu akquirieren und zusammen mit dem Vorstand zu entscheiden, was davon wofür ausgegeben werden soll. Ich schaue, wo es Fördertöpfe gibt, die wir nutzen können, und stelle die entsprechenden Anträge. Ich stehe im engen Kontakt mit dem Kreisveterinäramt und den Kommunen des Nordkreises Coesfeld. Die Unterbringung von Fundtieren ist kommunale Pflicht, und mangels städtischer Tierheime übernehmen wir das. Die kostendeckende Pauschale für diese Dienstleistung muss regelmäßig neu ausgelotet werden.

Seit genau einem Jahr sind Sie auch im Vorstand des Landestierschutzverbandes NRW tätig. Warum haben Sie den Posten übernommen und was versprechen Sie sich von Ihrer Arbeit dort?

Kassenböhmer: Ich fand die Interessen der ländlichen Tierschutzvereine durch die Vertretung des Landestierschutzverbandes bei der Landesregierung in Düsseldorf nicht ausreichend vertreten und wollte mit meiner Wahl in den Gesamtvorstand des LTV NRW unsere „ländlichen“ Probleme, wie zum Beispiel die Katzenüberpopulation, stärker in den Fokus rücken. Das ist nämlich bei den Tierschützern in den Städten kein großes Thema. Dort liegt der Schwerpunkt beispielsweise bei den sogenannten Kampfhunden. Man sieht: Tierschutzrelevante Themen in der Stadt und auf dem Lande unterscheiden sich.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Ihrem Engagement beim LTV in diesem einen Jahr für den Tierschutz hier in unserer Gemeinde etwas erreicht haben?

Kassenböhmer: Wie überall ist es ein Geben und Nehmen. Ich gebe dem Landestierschutzverband mit meiner Sichtweise einen „ländlichen Input“, und wir Tierschutzvereine erhalten im Gegenzug Informationen über politische Entwicklungen in Düsseldorf. So kann ich schnell reagieren und für unseren Tierschutzverein vorausschauend arbeiten. Bei der Einführung der Katzenschutzverordnung etwa wurden mir vom Landestierschutzverband wertvolle Unterlagen und Materialien zur Verfügung gestellt.

Gibt es noch bestimmte Vorhaben und Wünsche, die Sie mit Ihrer ehrenamtlichen Arbeit gern umsetzen würden?

Kassenböhmer: Beim LTV NRW möchte ich mich als „Land-Ei“ auch weiterhin im Rahmen meiner Möglichkeiten zum Thema artgerechte Nutztierhaltung und Bestand des Katzenabschussverbotes im Jagdgesetz einbringen.

Für den Fortbestand der Tierschutzarbeit in unserer Region ist die Realisierung des dringend benötigten Tierheim-Neubaus ein großes Ziel. Wir sind im Stripperhook in einer renovierungsbedürftigen, angemieteten Immobilie untergebracht und möchten für unser Tierheim endlich einen zukunftssicheren Standort, den wir unser Eigen nennen können. Mal schauen was die Zukunft bringt ...