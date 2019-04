Bereits zum zehnten Mal lud der Square-Dance-Club „Pumpernickel Promenaders“ e. V. aus Münster zum Square Dance in das Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums ein. Auch dieses Jahr besuchten die Teilnehmer die „Keep‘n Kerl Special“ genannte Veranstaltung wieder mit viel Freude. 99 Teilnehmer aus 31 verschiedenen Clubs reisten am Samstag aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an. Zudem waren 40 Teilnehmer aus dem eigenen Verein dabei.

„Die Teilnehmerzahl war wieder unglaublich gut. Die Atmosphäre ist super und auch dieses Mal war es ein voller Erfolg“, freute sich Mitorganisator Josef Dirks, der dafür gesorgt hatte, dass die Räumlichkeiten zur Verfügung standen.

In Nottuln finden die Square Dancer stets beste Bedingungen für ihre Veranstaltung. Foto: Helena Wilmer

Über den ganzen Tag verteilt gab es unterschiedliche Programmpunkte, zwischendurch aber auch immer wieder Pausen, in denen sich die Tänzerinnen und Tänzer am reichhaltigen Buffet in der Mensa des Gymnasiums stärken konnten.

Am Abend kam es dann mit dem Grand March zum Höhepunkt des Treffens, doch vorher ergriff der stellvertretende Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte noch das Wort. Er bedankte sich bei dem Verein, aber auch allen anderen Gästen für die tolle Veranstaltung in der Gemeinde. Danach ging es direkt weiter und der letzte Programmpunkt des Abends startete. Daran nahm zunächst auch Nottulns stellvertretender Bürgermeister teil, der nach dem noch recht einfachen Rundlauf durch das Forum dann aber doch den Profis den Vortritt ließ und sich das Spektakel lieber von außen anschaute.

Die Mitorganisatorinnen Annette Athmer und Monika Bieroth vom münsterischen Verein „Pumpernickel Promenaders“ waren am Schluss vollends zufrieden: „Nur die zwischenzeitlichen Regenschauer waren nicht eingeplant, aber sonst war das Ganze wie jedes Mal wieder super. Wir kommen immer wieder gerne nach Nottuln. Dieses Jahr ist es ja auch schon das zehnte Mal, weil hier einfach super Bedingungen herrschen, die lange nicht überall gegeben sind.“