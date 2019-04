In der Gemeinde Nottuln und in den Baumbergen sowie auch in Münster ist Sabine Feldmann gut bekannt. Die Steinmetzmeisterin ist oft mit ihrem Handkarren „Paula“ unterwegs, um die Menschen für die lange Tradition dieses Handwerks und dessen Beachtung zu sensibilisieren.

In Münster ist die Nottulnerin präsent, weil es dort zwar viele Kirchen, aber keine Dombauhütte gibt, die an das traditionelle Steinhandwerk erinnert und dazu lehrt. „Dabei wird seit mehr als 1000 Jahren der goldgelbe Sandstein auf dem Baumberg abgebaut, in die Stadt transportiert und dort verbaut“, schildert Sabine Feldmann.

Alle drei Jahre macht sie sich auf den Weg zwischen den Baumbergen und Münster. Nur dieses Jahr mal umgekehrt. Von Dienstag (30. April) bis Mittwoch (1. Mai) ist Steinmetzmeisterin Sabine Feldmann mit ihrem Bildhauerwagen „Paula“ unterwegs von Münster zurück in die Baumberge nach Nottuln. Ihr Ziel ist das „Historische Fest“ am kommenden Wochenende im Nottulner Ortskern. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag (4. und 5. Mai) möchte die Steinmetzmeisterin auf dem Historischen Fest über das traditionelle Handwerk informieren.

„Auf meiner Wanderschaft werde ich mit meinen Gedanken auch in Paris bei Notre Dame sein. Ich hoffe, in den nächsten Jahren kommen genügend dringend benötigte steinkundige Fachleute zum Wiederaufbau der bedeutenden Kathedrale zusammen“, erzählt Sabine Feldmann.