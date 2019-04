Während der Osterferien führte die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde in Appelhülsen zwei Ferienbetreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter durch. Nach den „Osterbasteleien mit backen und Eier färben“ ging es in der zweiten Ferienwoche an die Nähmaschinen. Aus Stoffresten entstanden Enten und Hühner, gefüllt mit Watte und Sand.

Eingefunden hatten sich 15 Mädchen und Jungen. Die meisten von ihnen machten ihre erste Bekanntschaft mit einer elektrischen Nähmaschine. Alternativ zu dem Nähangebot entstanden bunte Deckchen mit frühlingshaften Motiven aus Stoffmalfarbe.

Vorbereitet hatten dieses Betreuungsangebot Rosi Gaffrey und Max Mühlenhoff , der zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst leistet. Die beiden hatten das Gemeindehaus in eine Nähstube verwandelt. Neben dem Umgang mit der Nähmaschine lernten die Jugendlichen, wie man Stoff nach Vorlagen zuschneidet.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Unterbrochen wurden die Bastelarbeiten durch ein alle Kinder begeisterndes Pizzaessen. Max Mühlenhoff hatte für die Mittagspause Pizzen mit Thunfisch, Salami oder Tomaten belegt. So war für jeden Geschmack etwas dabei und mit neuen Kräften ging es am Nachmittag wieder ans Werk.

Insgesamt konnten sich die Organisatoren der Ferienbetreuung über eine Teilnehmerzahl von 15 beziehungsweise 20 Mädchen und Jungen freuen, berichtet die Kirchengemeinde.