Keine Gewalt in der Erziehung

Der Blick auf die polizeiliche Kriminalstatistik bereitet dem Nottulner Johannes Duda keine Freude: 4180 junge Menschen im Alter bis 14 Jahre sind 2018 deutschlandweit Opfer von Kindesmisshandlung gewesen, 42 Prozent von ihnen waren Mädchen. Von den Behörden wurden im vorliegenden Zusammenhang 3 487 konkrete Fälle registriert, bei denen Kinder körperlicher oder seelischer Gewalt ausgesetzt waren. Darüber hinaus ist in diesem Deliktsbereich von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. „Es macht betroffen zu sehen, dass sich die Fallzahlen von Kindesmisshandlung seit vielen Jahren auf nahezu unverändert hohem Niveau bewegen“, sagt Johannes Duda, Leiter der Außenstelle Coesfeld der Opferhilfeorganisation WEISSER RING, „aber in der Erziehung ist kein Platz für Gewalt und Erniedrigung“.

Anlässlich des „Tages der gewaltfreien Erziehung“ (30. April) fordert der WEISSE RING, jegliche Form von Gewalt gegen Kinder nicht zu tolerieren und diese auch nicht zu verharmlosen. „Die allermeisten Eltern in Deutschland sind glücklicherweise dazu fähig, ihre Kinder ohne den Einsatz von Misshandlungstaten zu selbstständigen und selbstbewussten Menschen zu erziehen“, schildert der Nottulner. Dennoch: Die Anzahl derer, die vom vermeintlich harmlosen Klaps bis hin zum dauerhaften Liebesentzug zu Gewalt im Umgang mit ihren Kindern greifen, sei „viel zu hoch“.

Johannes Duda wirbt in der Gemeinde Nottuln wie im Kreis Coesfeld für eine „Kultur des Hinsehens“. Notwendig sei zivilcouragiertes Handeln, wenn Menschen Zeugen von Misshandlung von Kindern werden.

Kindesmisshandlung findet dabei in allen gesellschaftlichen Schichten und zum ganz überwiegenden Teil im familiären Kontext statt. Die Gründe dafür seien vielschichtig, dürften aber ganz sicher nicht als Entschuldigung oder Ausrede für Kindesmisshandlung gelten. „Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Wer das nicht leisten kann, muss sich professionelle Hilfe holen“, betont der Nottulner.

Hilfe und Information gibt es auch beim WEISSEN RING. So informiert der Verein im Rahmen seiner Präventionsarbeit auf seiner Internetpräsenz www.weisser-ring.de darüber, wie gewaltfreie Erziehung gelingen kann. Betroffene und Interessierte können sich zudem die Broschüre „Gewaltfreie Erziehung“ zukommen lassen. Darüber hinaus halten die mehr als 3000 ehrenamtlichen Mitarbeiter in den bundesweit mehr als 400 Außenstellen der Opferhilfeorganisation einen umfassenden Katalog an Hilfeleistungen vor. Dieser umfasst vom menschlichen Beistand und Begleitung bei Behördengängen bis hin zu finanziellen Hilfen eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Opfern von Kindesmisshandlung und indirekt Betroffenen offen stehen.

Darüber hinaus können sich Hilfesuchende auch anonym unter der Rufnummer 116 006 beim kostenfreien Opfer-Telefon (täglich zwischen 7 und 22 Uhr) sowie über die Website der Organisation bei ihrer Onlineberatung melden.