Am Donnerstag (2. Mai) findet, parallel zum Festakt anlässlich des Partnerschaftsjubiläums Nottuln – Saint-Amand-Montrond, die beliebte Blues-Session in der Alten Amtmannei statt.

Nachdem jetzt auch einige niederländische Musiker zugesagt haben, kann das Team von „Blues in Nottuln“ wirklich sagen: „Musik verbindet.“ Vorstandsmitglied Matthias Menke : „Das wird ein bunter Abend mit Menschen aus vielen Nationen, ein musikalischer Gruß an Europa.“ Der Eintritt ist wie immer frei, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Die Hausband eröffnet auch diese Session. Diesmal mit Blues und Boogie auf hohem Niveau.

Die Setliste verspricht spannende musikalische Unterhaltung. So bedienen sich die fünf Musiker der Band Soulfoxx aus Münster einer Vielzahl von unterschiedlichen Genres: von RnB-Elementen über Popsounds à la Michael Jackson bis zu den funky Grooves von Mother’s Finest, dazu afro-kubanische Rhythmen sowie eine Prise Jazzrock im Stil von Herbie Hancock oder Billy Cobham – und immer wieder Soul.

Die Bandmitglieder Edda Roederer (Gesang), Alexander Bietmann (Gitarre), Thorsten Bönning (Schlagzeug/Percussion), Michael Müller (Bass) und Paul Reuber (Keyboard) sind seit vielen Jahren in verschiedenen Bands und Stilrichtungen unterwegs. Sängerin Edda hat in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich an der Castingshow „Popstars“ sowie an einer Musicalproduktion teilgenommen.