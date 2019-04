Brillenbau und „Nottuln ba-rockt“

Im letzten Teil der kleinen Serie zum Historischen Fest, das am Wochenende 4./5. Mai stattfindet, werden noch einmal zwei Beiträger vorgestellt.

Auf der Wiese hinter der Pfarrkirche findet sich „Der Brillenmacher“. Hermann Dahmen aus Bad Soden ist Spezialist für die Anfertigung von Brillen nach historischen Mustern und in historischer Machart vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Für das Historische Fest wird er sich dem Barock anpassen und mit den der Zeit angemessenen Mitteln individuell nach den Wünschen der Kunden Brillen fertigen, jeweils Unikate und durchaus als Kunstwerke zu bezeichnen.

Der künstlerische Werdegang Dahmens begann nach der Ausbildung und einigen Berufsjahren als Optiker. Das Bedürfnis, eigene Ideen kreativ umzusetzen, wurde irgendwann immer größer. Ab 2005 gab er dem nach und verband dabei seine historischen Neigungen mit seinem Fachwissen, künstlerischem Können und der Lust am Kreieren. „Brillen in unserem Sinne gibt es seit dem späten 13. Jahrhundert; sie wurden zuerst in Italien gefertigt“, so Dahmen. Die Wahl der Entwürfe und Materialien wie Holz, Bein und Horn entspringen dem alten Handwerk der Manufakturen der jeweiligen Zeit.

Bei den Musikern wird das unangefochtene Highlight des Samstags der Auftritt des den meisten Nottulnern bekannten Hoene-Duos sein, das um 14.45 Uhr im Festzelt mit seinem Programm „ Bach meets Jazz“ beginnen wird. Das Duo wird in der Presse hoch gelobt („Sternstunde für musikalische Feinschmecker“, „Die schwindelerregende Spieltechnik dieses Ausnahmeduos kennzeichnete die Darbietungen des Konzertabends“).

Am 4. Mai werden Michael und Thomas Hoene in ihrem speziell für diesen Auftritt zusammengestellten Programm eine Brücke zwischen den recht strengen Musikformen des Barock und den teilweise sehr freien und improvisatorischen Interpretationsformen des Jazz schlagen, die in den regulären Konzerten des Duos den Schwerpunkt bilden. Der Bogen spannt sich dabei von Johann Sebastian Bach über Ferdinando Carulli bis zu John McLaughlin und Egberto Gismonti. Die beiden Musiker werden Nottuln sozusagen „ba-rocken“!

Arrangiert wurde der Auftritt vom Historischen Verein . „Bei der Auswahl der Musiker war es wichtig, dass auch und gerade ortsansässige Künstler berücksichtigt wurden“, so Hans Gabbert, der sich um die musikalische Seite der Veranstaltung kümmert. Das ist mit Helga Höfer, der Jagdhornbläsergruppe Baumberg-Stevern und dem Hoene-Duo auch gelungen. Denn die beiden studierten Musiker, die zudem erfolgreich als Musikpädagogen tätig sind, entstammen einer alten Nottulner Familie, deren Mitglieder auch noch den regionaltypischen Beruf der Steinbildhauer ausübten. So haben die Vorfahren zum Beispiel die Engelsstatue an der Ecke B525/Dülmener Straße oder die Pieta in der Friedenskapelle von St. Martinus geschaffen. Musiker von internationalem Niveau aus dem Stiftsdorf: Man muss nicht in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.