„Das Dorf lebenswert gestalten“

„Wir müssen etwas tun. Wir können nicht nur gegen Windkraft sein“, betonte Hugo Sandmann als Vertreter des Schapdettener Heimatvereins. Und die Bereitschaft zum Engagement ist im kleinsten Nottulner Ortsteil vorhanden. Vertreter nahezu aller örtlichen Vereine gründeten bei einem Treffen am Montagabend im Pfarrheim ein Organisationsteam, das nun die weiteren Schritte zum Thema „Wie können wir unser Dorf im Zeichen des Klimawandels lebenswert halten?“ erarbeiten wird. „Wir sind auf einem guten Weg“, fasste Hugo Sandmann am Ende des Abends zusammen.

Der Heimatverein und der Verein „Schapdettener für Schapdettener“, der an diesem Abend von Thomas Alt­epping vertreten wurde, hatten zu dem Treffen eingeladen und freuten sich über eine stattliche Resonanz von fast 40 Teilnehmern aus nahezu allen örtlichen Vereinen. Aus Nottuln nahm sogar eine kleine Grünen-Delegation teil.

Auslöser für die Zusammenkunft war die aktuelle Debatte über die geplante Windkraftkonzentrationszone nahe Schapdetten. Das Thema kam auch am Montagabend zur Sprache, spielte aber nicht die Hauptrolle. So war es auch von den beiden einladenden Vereinen geplant, denn es geht um mehr: „Wir möchten unser Dorf lebenswert gestalten und lebenswert halten“, betonte Hugo Sandmann. Dafür wolle man Ideen sammeln. Eine Überlegung sei, eine Dorfwerkstatt durchzuführen, um Ziele und Maßnahmen im Zeichen des Klimawandels zu entwickeln.

In der breit gefächerten Diskussion kamen viele Aspekte zur Sprache. So gab es Anregungen, zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen. Schon jetzt gebe es Aktionen, die zum Klimaschutz beitragen. Der Dorfladen helfe, den Einkaufsverkehr in Nachbarorte zu reduzieren. Hingewiesen wurde auch auf den Bürgerwald oder die Aktion „Blühende Vorgärten“ des Heimatvereins als Beitrag zum Artenschutz.

Manche Diskussionsteilnehmer plädierten dafür, mit kleineren, konkreten Maßnahmen zu beginnen. So wurde von den Grünen-Vertretern das Projekt einer „Mitfahrerbank“ vorgetragen. Hiermit beschäftigt sich die Gruppe „Nottuln nachhaltig“. Die Idee wird auch im Verein „Schapdettener für Schapdetten“ diskutiert beziehungsweise auch schon vor Ort umgesetzt. Teilnehmer berichteten, dass es heute schon vielfach gelebte Praxis in Schapdetten sei, an der Bushaltestelle wartende Personen anzusprechen und im Wagen mitzunehmen.

Andere Teilnehmer plädierten dafür, Projekte in größeren Dimensionen zu planen. Das könne beispielsweise eine Initiative sein, die helfe, Solarthermie und Photovoltaik noch mehr in Schapdetten einzusetzen.

Die Vielzahl der Anregungen machte deutlich: „Wir brauchen eine Organisationstruppe“, fasste Hugo Sandmann zusammen. Dies empfahl auch Mathias Rabe vom Kreis Coesfeld den Schapdettenern. Der Mitarbeiter aus dem Büro des Landrates informierte unter anderem über Fördermöglichkeiten. Ob kleinere Einzelmaßnahmen oder größere Projekte – beide Wege könnten erfolgreich sein. Wenn es um eine Dorfwerkstatt gehe, sollten die Bürger aber auf jeden Fall den Kontakt mit ihrer Gemeinde/Gemeindeverwaltung suchen, empfahl Rabe.

Das haben die Schapdettener auch vor. Das neu gegründete Organisationsteam will in einem ersten Schritt mit der Verwaltung die Möglichkeiten einer Dorfwerkstatt bzw. eines Dorfentwicklungskonzeptes klären.