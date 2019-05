Wenn die kleinen und großen Franzosen am Sonntag wieder zurück nach St. Amand fahren, lassen sie in Appelhülsen Bilder von Anmut, Rhythmus und Tanz zurück. Von Anmut und Tanz können sich die Besucher des Nottulner Ortskerns am Samstag (4. Mai) ab 13.45 Uhr im Festzelt auf dem Stiftsplatz selbst überzeugen. Denn am Donnerstag weilte die aus St. Amand mitgereiste Tanzgruppe „Les Forestins“ in der St.-Marien-Grundschule, um den Kindern dort Tanzunterricht zu geben. Und die Kleinen machten begeistert mit.

Außerdem gab es noch die Gestaltung eines Frühlingsbildes in Drucktechniken (wird in der Pausenhalle aufgehängt). Mitgemacht haben dabei die Teilnehmer der Französisch-AGs aus Klasse 3/4 und französische Jugendliche. In den Klassen wurden Freundschaftsbändchen in den deutschen und französischen Farben geknüpft, die beim Fest am Samstag verteilt werden sollen.

35 Jahre Nottuln – Saint-Amand-Montrond: Zweiter Tag 1/21 Foto: Dieter Klein

Die Mädchen und Jungen an der Marienschule waren sich schnell einig: „Nous sommes l‘Europe – Wir sind Europa!“