Ein ungewöhnliches Dankeschön

Vier große Umzugskartons stapeln sich am Eingang des Alexianer-Martinistifts in Appelhülsen. Mit ungewöhnlichem Inhalt. Es handelt sich um eine Sammlung mit knapp 400 Exemplaren des „Lustigen Taschenbuches“ aus den Jahren 1993 bis 2018. „Das ist meine Jugend“, sagt Arno Sobiegalla und freut sich, dass das Martinistift diese Sachspende gut gebrauchen kann. „Diese Comics sind eine schöne Gelegenheit, um bei unseren jungen Leuten das Interesse am Lesen und die Fantasie zu fördern. Und die Bücher sind auch eine gute Alternative zum Handy“, sagt Bereichsleiterin Dorothea Greiff vom Martinistift.

„Das lustige Taschenbuch“ mit den Geschichten von Micky Maus, Donald und all den anderen Disney-Figuren kennt wohl jeder und bereitet seit Jahrzehnten Kindern und Jugendlichen Freude. Die ungewöhnliche Spende hat allerdings einen ernsten Hintergrund. Arno Sobiegalla, der in Köln lebt, hat einen Bruder, der im vergangenen Jahr schwer verunglückt ist und nun im Haus Stephanus der Alexianer in Köln-Porz betreut wird. Es handelt sich um eine Einrichtung für junge pflegebedürftige Menschen.

In den vergangenen Monaten hat der Kölner am Beispiel seines Bruder miterlebt, wie intensiv und wertschätzend sich die Alexianer-Mitarbeiter um die Menschen kümmern. „Die sehr umfangreiche Fürsorge, der fabelhafte Umgang mit den Menschen und der großartige Einsatz des überaus kompetenten Personals hat mich sehr beeindruckt“, sagt Arno Sobiegalla. Er habe daher überlegt, wie er im Rahmen seiner Möglichkeiten Dank sagen könne. Ihm fiel seine umfangreiche Taschenbuchsammlung ein („meine Jugend“). In Köln nannte man ihm das Martinistift Appelhülsen, die einzige Jugendhilfeeinrichtung in der Alexianer-Gruppe.

Im Martinistift sorgte das Spendenanliegen zunächst für Überraschung, dann für große Freude. „Im ersten Moment habe ich ‚Oh‘ gesagt“, kann sich Dorothea Greiff noch gut an das erste Telefonat erinnern. Dann habe sie aber gedacht: „Wie schön ist das denn.“ Auch im Kollegenkreis war man sich schnell einig, dass die „Lustigen Taschenbücher“ eine gute Sache für die jungen Menschen im Martinistift sind. Rund 140 bis 150 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betreut die Einrichtung zurzeit, schildert Berater Sven Homann. 80 davon leben auf dem Gelände in Buxtrup, die anderen verteilt in Wohngruppen in der Region, unter anderem auch in Nottuln.

Arno Sobiegalla brachte am Donnerstag persönlich die vier prall gefüllten Kartons von Köln nach Appelhülsen. Neben den knapp 400 Taschenbuch-Exemplaren (darunter auch Bücher aus besonderen Weihnachtseditionen und englischsprachige Exemplare) hatte er noch mehrere Rückwärtspuzzles mitgebracht, die ebenfalls große Freude auslösten. „Das ist schon ein Schatz, den Sie uns hier geben. Sie bereiten unseren Jugendlichen eine große Freude“, dankte Bereichsleiterin Dorothea Greiff.