Herzliche Umarmungen, anregende Gespräche und festliche Reden mit einem Hauch von Pathos! Der Festakt zum 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Saint-Amand-Montrond war beseelt vom Geist der Freundschaft. In Zeiten, in denen Frieden und Freiheit im gemeinsamen Haus Europa so stark bedroht sind wie schon lange nicht mehr, ist es nicht nur angemessen, sondern geradezu notwendig, Leuchtfeuer der Freundschaft als Wegweiser am Brennen zu halten.

Ein solches Leuchtfeuer im Kleinen ist seit 35 Jahren auch die Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und St. Amand. „Nous sommes l‘Europe – Wir sind Europa!“, betonte Bürgermeisterin Manuela Mahnke beim offiziellen Festakt am Donnerstagabend im Festzelt an der St.-Martinus-Kirche. „Vive Nottuln, vive Saint-Amand et vive l’amitié. – Es lebe Nottuln, es lebe Saint-Amand und es lebe die Freundschaft“, sagte Guy Lainé , stellvertretender Bürgermeister aus St. Amand.

Festakt: 35 Jahre Städtepartnerschaft Nottuln – Saint-Amand-Montrond

Rund 170 Gäste hatten sich zu dem Festakt versammelt, darunter die früheren Bürgermeister Heinz Fliß, Peter Amadeus Schneider und Monika Mensing als Witwe von Bernd Mensing. Darunter auch eine stattliche Delegation aus der polnischen Partnerstadt Chodziez mit Bürgermeister Jacek Gursz an der Spitze. Das BMV-Jugendorchester, verstärkt um jugendliche Musiker der Union Musicale, sorgte unter der Leitung von Nils Walter für einen gelungenen Rahmen einer Veranstaltung, die von besonderen Momenten geprägt war:

Maria Anna von der Reck-Plakette

So gab es einen Eintrag der Gäste in das Goldene Buch der Gemeinde, das nur höchst selten hervorgeholt wird. So gab es ein Überraschungsgeschenk aus St. Amand in Form einer künstlerischen Vogelskulptur an die Gemeinde Nottuln. Und es gab schließlich eine ganz besondere Auszeichnung. Für ihre Verdienste um die Partnerschaft zeichnete Bürgermeisterin Manuela Mahnke die französische Komiteevorsitzende Laurette Denquin mit der Maria Anna von der Reck-Plakette aus, der höchsten Auszeichnung, die die Gemeinde zu vergeben hat.

Europäisches Bürgerbewusstsein

Zum anderen war der Festakt natürlich geprägt von vielen Ansprachen. Bürgermeisterin Manuela Mahnke betonte die Bedeutung der Partnerschaft. „So tragen wir dazu bei, dass auf lokaler Ebene ein europäisches Bürgerbewusstsein gefördert wird.“ Sie erinnerte an die Ludwigsburger Rede von Charles de Gaulle im Jahr 1962, die bei der Jugend in Deutschland Begeisterung für Europa und Frankreich geweckt habe; erinnerte an den 16. März 1984, als die damaligen Bürgermeister Serge Vinçon und Hubert Kellermann die Partnerschaftsurkunde unterzeichneten; und sie verwies auf die vielen Kontakte und Besuche, die es seitdem zwischen den Menschen beider Kommunen gegeben hat. In Anlehnung an Charles de Gaulle formulierte die Bürgermeisterin: „Die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen den französischen Bürgern aus Saint-Amand-Montrond und den deutschen Bürgern aus Nottuln bleiben ein Grundstein, auf welchem die Einheit Europas gebaut werden kann und muss.“

Ein starkes Symbol der Freundschaft

Stellvertretender Bürgermeister Guy Lainé sprach von „starken Beziehungen“ und dankte insbesondere auch den Partnerschaftskomitees für ihre umfangreiche Arbeit. Guy Lainé wies auf die neue Partnerschaftsbank hin, die von rund 200 Schulkindern aus beiden Orten gestaltet wurde. „Diese Bank ist ein sehr starkes Symbol, weil die Schüler auf der einen Seite die europäische Flagge und auf der anderen Seite das Logo unserer Partnerschaft kreierten. Ich kann sagen, dass diese Bank ein Symbol der Freundschaft und Brüderlichkeit bleiben wird.“ Und, so betonte Guy Lainé: „Ich wende mich an diese Jugend, danke ihnen für ihre ausgezeichnete Arbeit und sage ihnen, dass sie es morgen sein werden, die diese Bande weiter knüpfen, die uns heute vereinen.“

Samen der europäischen Idee

Glückwünsche zum Jubiläum übermittelte auch Jacek Gursz, Bürgermeister von Chodziez. „Ich wünsche Ihnen, das Ihre Partnerschaft viele gute Früchte trägt. Sie soll Samen der europäischen Idee sein, die stets neu in der Erde von Nottuln und Saint-Amand-Montrond keimt als Inspiration, unter anderem für uns in Polen.“

Diejenigen, die mit ihren Teams einen Großteil der Partnerschaftsarbeit bewältigen, kamen auch zu Wort: die Komiteevorsitzenden Günter Dieker (Nottuln), Laurette Denquin (St. Amand) und Beata Roguszka (Chodziez).

Erreichtes nicht selbstverständlich

Günter Dieker wies darauf hin, dass der Wunsch nach Frieden, Freundschaft und sozialer Angleichung verbindende Elemente zwischen den Menschen seien. Ausdrücklich erteilte er allen rückwärts gewandten Ideologien eine klare Absage. Und er mahnte: Erreichtes dürfe man nicht als selbstverständlich ansehen. Es gelte, gemeinsam am Haus Europa weiterzubauen.

In Frieden leben

Von einem Haus der Freundschaft, des Friedens und der Solidarität sprach Laurette Denquin. Sie dankte allen Bürgern, die diese Partnerschaft lebendig halten. Dadurch habe man der Jugend vermitteln können, „dass wir alle gleiche Menschen sind, die in Frieden leben können“.

Aufeinander zählen

Von starken Verbindungen und Stolz auf das Erreichte sprach Beata Roguszka. „Besuche unzähliger Gäste aus Nottuln, Saint Amand und Chodziez bestärken mich in meiner Meinung, dass wir aufeinander zählen können“, betonte sie. Und als Überraschung überreichte sie Laurette Denquin und Günter Dieker ein Erinnerungspräsent.