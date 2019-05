Den Freitag nutzten die Besuchergruppen aus St. Amand und Chodziez, um mit ihren Nottulner Freunden hiesige Betriebe zu besichtigen und Einblicke in die Nottulner Wirtschaft zu bekommen.

Mit den Betrieben Hagemeister, Rhenus und DS Dichtungstechnik standen drei Unternehmen auf dem Programm, die europaweit oder sogar weltweit erfolgreich agieren. Bei DS Dichtungstechnik (Foto) erklärte Firmenchef Albert Steinhoff , wie auf dem Gelände an der Lise-Meitner-Straße in Tag- und Nachtschichten aus täglich 20 Tonnen Gummi/Kunststoff-Mischung Rohrdichtungen in mehr als 4000 verschiedenen Artikeln gefertigt werden.

Dahinter steckt hohe Ingenieurskunst, denn die modernen Dichtungen sind Präzisionsprodukte, die neuerdings auch in China bei Großprojekten gefragt sind, wie Albert Steinhoff nicht ohne ein wenig Stolz berichtete. So lieferte zuletzt das Nottulner Unternehmen, das rund 90 Mitarbeiter beschäftigt, Spezialdichtungen für einen Tunnel, der Hongkong in 80 Metern Tiefe unter dem Meer mit einer vorgelagerten Insel verbindet.