„Jeder Zehnte ist in unserem Verein“

„Mich erfüllt es mit Stolz, aber auch mit Demut, hier stehen zu dürfen“, begrüßte am Mittwochabend der Vorsitzende Josef Dirks die rund 70 Anwesenden zur 100. ordentlichen Mitgliederversammlung der DJK Grün-Weiß Nottuln 1919 e.V. im katholischen Pfarrheim. Und dass die Mitglieder ihren Sportverein schätzen, zeigte sich bei den Teilneuwahlen, bei denen mit Herbert Rehers, Michael Peters , Oliver Vahle und Markus Niehues gleich vier neue Vorstandsmitglieder gewonnen werden konnten.

Zuvor gab Kassenwart Frank Brand einen Überblick über die finanzielle Situation des Vereins. Zufrieden stellte er fest: „Wir sind gut aufgestellt, sodass wir den laufenden Sportbetrieb gut aufrechterhalten können.“

In welchen Sportarten sich die aktiven der insgesamt 1379 Mitglieder betätigen, zeigte anschließend Josef Dirks in seinem Jahresbericht auf. „Jeder zehnte Nottulner ist Mitglied bei der DJK!“ Er berichtete über die sportlichen Entwicklungen und zeigte dazu viele Fotos.

Engagiert sei auch an den Vorbereitungen zum 100-jährigen Jubiläum gearbeitet worden, das am 29. und 30. Juni mit dem „Grün-weißen Wochenende“ gefeiert wird. Dirks bedankte sich bei den beiden Geldinstituten des Ortes, die mit je 2000 Euro finanzielle Unterstützung dazu leisteten, sowie der Werbeagentur 361gradmedien für die erfreuliche Zusammenarbeit. „Die Arbeit relativiert sich, wenn man gute Leute hat“, dankte der Vorsitzende dem ganzen Orga-Team. Besonders eingesetzt habe sich Josef Menke, der viel Zeit in die Erstellung der Jubiläumsbroschüre gesteckt habe.

Danach bestätigte Norbert Wilmsen, der zusammen mit Dietmar Schöneberg die Kasse geprüft hatte, dass die Geschäfte tadellos geführt worden seien und beantragte die Entlastung des Vorstands. Diese wurde gewährt, und den Teilneuwahlen stand nichts mehr im Wege.

Dabei wurde Josef Dirks einstimmig für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Die vakante Position des Geschäftsführers blieb weiterhin unbesetzt. Außerdem stand die Neuwahl von sechs Beisitzern an. Justus Becks, der aus beruflichen Gründen Nottuln verlässt, und Ulrich Leiendecker, der sich 20 Jahre ehrenamtlich für den Verein eingesetzt hat, kandidierten nicht mehr und wurden von Dirks mit Präsenten und ganz viel Beifall der Anwesenden aus dem Vorstand verabschiedet. Als ihre Nachfolger bestimmten die Mitglieder mit Herbert Rehers, Michael Peters, Oliver Vahle und Markus Niehues (die ersten beiden in Abwesenheit) sogar zwei Personen mehr als Nachfolger. Die Beisitzer Gabi Esplör, Berthold Hagedorn, Matthias Middendorf und Hans Günter Wirth wurden wiedergewählt. Ebenfalls für zwei weitere Jahre gewählt wurde Kassenprüfer Wilmsen.

Anschließend stand der Beschluss über die Satzungsneufassung an. Josef Dirks und Berthold Hagedorn verlasen das Schriftstück. Die Anwesenden stimmten der Neufassung zu.

Zum guten Schluss wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für neun Personen lagen Urkunden für 25 Jahre im Sportverein bereit. Drei Mitglieder halten der DJK bereits seit 40 Jahren die Treue. Auf 50 Jahre blicken Hans Abeling, Werner Denter, Heinz Freckmann, Josef Maas, Josef Menke, Reinhard Riedel, Markus Schulze Wintzler und Michael Weiand zurück.