Ginos Puppenbühne gastiert in einem nagelneuen rot-blauen Zelt von Dienstag bis Mittwoch (28. und 29. Mai) auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum Schulze Frenking. Die Vorstellungen sind jeweils um 16 Uhr. Von Donnerstag (30. Mai) bis Sonntag (2. Juni) steht das Zelt in Nottuln an der Liebigstraße (neben MGI Glasdekor GmbH). Am Donnerstag (30. Mai), Freitag (31. Mai) und Samstag (1. Juni) gibt es eine Vorstellung um 16 Uhr, und am Sonntag (2. Juni) tritt Kasperle um 11 und 14 Uhr auf.

In dem Stück „Die Hexe verzaubert den Kasper“ spielen das Kasperle, Gretel, Seppel, die Großmutter, das Krokodil Willi und die Hexe Krimbula mit. Es geht um die böse Hexe Krimbula, die den Kasper und das Krokodil Willi verzaubern möchte, doch ihre Freunde helfen den beiden. Das märchenhafte Spiel richtet sich an Jung und Alt.

Ginos Puppenbühne hat es sich laut seiner Mitteilung zur Aufgabe gemacht, dem Kasperletheater zu einem neuen Stellenwert zu verhelfen und es als altes Kulturgut zu erhalten. Das Stück wird präsentiert in einem Zelt, das etwa 100 Besuchern bequem Platz bieten soll.

Der Eintritt kostet pro Person 10 Euro, mit Ermäßigung 9 Euro. In Geschäften und Kindergärten liegen Ermäßigungsscheine im Wert von 1 Euro aus. Die Vorstellungen dauern jeweils 60 Minuten.