Eintauchen in die Zirkuswelt

„Musik erklingt – das Spiel beginnt!“ Die beiden Kindermoderatoren Jelle und Lara kündigen am Donnerstagabend stolz den ersten Programmpunkt im Projektzirkus Caselly an. Von da an dürfen Eltern, Freunde und Großeltern für zwei Stunden in eine abwechslungsreiche Galavorstellung und die wunderbare Zirkuswelt eintauchen.

Seit Montag haben alle Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule auf diesen Moment hingearbeitet. Denn für eine Woche war der Projektzirkus Caselly zu Gast auf der Gemeindewiese und hat mit den Kindern ein buntes Programm eingeübt. „Unter pädagogisch geschulter Anleitung werden bei uns die Kleinen die Größten, die Stars der Manege“, erklärt die Familie Caselly stolz. Sie führt den Zirkus schon in siebter Generation.

Und so finden die Vorstellungen am Donnerstag und am Freitag auch in einem echten Zirkuszelt statt, das bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Clowns kontrollieren die Tickets am Eingang, es riecht nach Popcorn und das Sternendach sowie die Beleuchtung sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Vor allem aber das Programm kann sich sehen lassen: Nach einer ersten akrobatischen Darbietung nehmen es die Clowns mit dem Zirkusdirektor auf. „Wir machen weiter Musik“, schreien sie im Chor und lassen ihrer guten Stimmung freien Lauf. Auch das Publikum ist von Anfang an mit dabei, klatscht mit und feuert die Clowns an. Sodann treten Zauberer auf, Kinder jonglieren bei rhythmischer Musik und in Neonfarben oder zeigen auf dem Drahtseil oder am Vertikaltuch bei mystischer Musik und im Kunstnebel elegante Darbietungen. Jeder ist in seinem Element, das stellen die Zuschauer schnell bewundernd fest. „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“ – das gilt auch für das jüngste Mitglied der Zirkusfamilie, das mit gerade einmal fünf Jahren eine Hula-Hoop-Show vorführt.

Schulleiterin Karin Greßkämper ist begeistert: „Alle Schüler können sich hier ganz neu ausprobieren!“ Daher soll jedes Kind in seiner Grundschulzeit einmal am Zirkusprojekt teilnehmen können, unterstreicht sie. Die strahlenden Gesichter ihrer Schüler geben ihr Recht: Die Zirkuswoche stärkt das Selbstbewusstsein, den Teamgeist und das Selbstwertgefühl.

Möglich gemacht hat die besondere Projektwoche an der Astrid-Lindgren-Schule eine Sponsorenwanderung, eine großzügige Spende der Volksbank und die tatkräftige Mithilfe der Eltern beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes. Die Kinder haben sich neben den Proben auch im Unterricht projektorientiert mit dem Thema „Zirkus“ beschäftigt. Vor allem aber die gemeinsame Galaaufführung wird ihnen lange in Erinnerung bleiben!