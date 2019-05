Nach dem erfolgreichen Abschluss der 72-Stunden-Akton im Liebfrauenkindergarten (wir berichteten) kommt die Nottulner Landjugend keineswegs zur Ruhe. Die nächste Aktion steht schon vor der Tür. Am Mittwoch (29. Mai) lädt die KLJB (Katholische Landjugendbewegung) alle Jugendlichen ab 16 Jahren zu ihrer Zeltparty „Das Tal bebt“ ein.

Die Party findet traditionell im Schützenfestzelt der Gemütlichkeit Stevern statt. Das DJ-Duo Luis und Lucas wird ab 20 Uhr für gute Stimmung sorgen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Der Vorstand weist ausdrücklich auf das Jugendschutzgesetz hin, das zwingend einzuhalten ist. Es werden keine U18-Formulare angenommen.

Passend zu ihrer Großveranstaltung haben die Landjugendlichen ihre neue Vereinskollektion vorgestellt. „Schon seit Langem sind ein Vereinspullover und ein Poloshirt geplant, damit bei den verschiedenen Aktionen erkenntlich ist, zu welchem Verein man gehört. Der Pullover ist für die kältere Jahreszeit und das Poloshirt für den Sommer gedacht“, erklärt der Vorstand. Ab „Das Tal bebt“ kann jeder Interessierte den Pullover oder das Poloshirt beim Vorstand anprobieren und bestellen.

Ein besonderer Dank geht an die Raiffeisen Steverland und an die Volksbank Nottuln, die sich mit Spenden an der Kollektion beteiligt haben.