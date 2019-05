„Das ist eine schöne Gelegenheit, Kirche in ganz besonderer Weise zu erfahren“, freut sich Pfarrerin Regine Vogtmann schon auf den 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Gemeinsam mit der Billerbecker Gemeinde bietet die Nottulner Friedens-Kirchengemeinde am 22. Juni (Samstag) eine Busreise zu dieser Glaubensfeier an.

Unter dem Motto „Was für ein Vertrauen“ erwarten die Besucher über 2000 verschiedene Veranstaltungen. Von Gottesdiensten über Podiumsdiskussionen, Musik, Messe- und Literaturstände ist alles dabei. „Da sind die Hallen voll“, schwärmt die Pfarrerin und erklärt, was für ein positives Gemeinschaftserlebnis der Kirchentag sei im Gegensatz zu den doch häufig recht leeren Kirchen in Deutschland. Doch werden auch die dunklen Seiten beleuchtet, so gibt es auch mehrere Beiträge zum Thema Kindesmissbrauch in der Kirche. „Aber bei allem Ernst ist die Veranstaltung etwas sehr Fröhliches“, weiß Regine Vogtmann.

So ist es der Nottulner Kirchengemeinde auch wichtig, dass jeder mitfahren kann, unabhängig vom Alter. Erwachsene, Familien und Jugendliche ab 13 Jahren können sich frei über den Kirchentag bewegen, aber auch unbegleitete Kinder können teilnehmen. Diese werden dann vom Kinderkirchenteam rund um Rosi Gaffrey betreut und besuchen ausgewählte Veranstaltungen im Zentrum für Kinder, wie zum Beispiel Musik, Basteln und Bewegungsspiele.

Treffpunkt für die Busreise ist um 9 Uhr das Evangelische Kirchenzentrum „Vom Guten Hirten“ in der Ludgeristraße 39 in Billerbeck. Um etwa 18.30 Uhr wird die Fahrt dort auch wieder enden. Für ein kleines gemeinsames Picknick zwischendurch werden die Mitreisenden gebeten, etwas zu essen mitzubringen.

Die Kostenbeteiligung setzt sich wie folgt zusammen: Pro Person fallen 5 Euro für den Bus an (dieses Geld wird bei Reiseantritt am Bus eingesammelt) sowie als Eintritt für den Kirchentag für Menschen ab 13 Jahren zusätzlich 15 Euro pro Person (die Gemeinde bekommt ermäßigte Eintrittskarten). Anmeldungen und weitere Infos bei Regine Vogtmann: regine.vogt­mann@unter-dem-kreuz.de oder ✆ 0 25 02/22 31 10.