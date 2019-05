Mit Fleiß zum Erfolg

Wenn Ausdauer und Fleiß am Ende zum gewünschten Erfolg führen, ist die Freude groß. Das ist auch beim Sportverein Fortuna Schapdetten so. Er verfügt über einen neuen Bogensportplatz, der mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde, aber noch mehr mit ganz viel Eigenleistung und Eigeninitiative verwirklicht worden ist. Auf dem neuen Gelände wird schon fleißig und erfolgreich trainiert, das Interesse ist groß. So erweist sich die neue Anlage als echte Bereicherung des Sportangebotes in Schapdetten und sorgt zudem noch für ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Schapdettener Fortuna.

Die Freude über das Gelingen des Projektes möchte die Fortuna nun mit der ganzen Bevölkerung teilen. Am kommenden Donnerstag (30. Mai) lädt der Sportverein alle Mitglieder und Bürger aus der Gemeinde Nottuln und der Umgebung zu einer Einweihungsfeier ein. Während der ganzen Veranstaltung ist für Speisen und Getränke gesorgt. Am Nachmittag gehören Kaffee und Kuchen zum Angebot.

Los geht es um 11 Uhr mit dem Eintreffen der Gäste. Im Anschluss folgt eine Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Ulrich Kontny, danach werden Bogensport-Abteilungsleiter Peter Rüschoff-Nadermann und Trainer Günter Kuhr noch einige Worte zum Bogensport und zur neuen Anlage sprechen. Gegen 13 Uhr ist die Einsegnung des Platzes durch Pfarrdechant Norbert Caßens vorgesehen.

Im weiteren Verlauf des Tages lädt die Fortuna alle zu einem geselligen Zusammensein auf der neuen Bogensportanlage im Sportzentrum ein. Für interessierte Besucher ab zehn Jahren wird ab 13.30 Uhr ein Jedermann-Bogenschießen unter fachkundiger Anleitung angeboten. Parallel dazu gibt es Angebote für Kinder unter zehn Jahren. Es werden auch Anmeldungen zu Schnupperkursen angenommen. Zudem stehen die Sportler für weitere Auskünfte bereit.

Sehr erfreut ist die Fortuna, dass mit Jan Ginzel und Michael Frankenberg zwei besondere Gäste ihr Kommen am Donnerstag zugesagt haben. Jan Ginzel ist siebenfacher Deutscher Meister im Bogenschießen und langjähriges Mitglied der Deutschen Bogennationalmannschaft. 2003 wurde er Vize-Europameister Team in Thessaloniki; 2007 Vizeweltmeister Team in der Halle in Izmir und 2008 Vize-Europameister Team in der Halle in Turin. Michael Frankenberg, 16 Jahre Mitglied in der Nationalmannschaft Bogensport, war unter anderem 2004 Olympia-Teilnehmer (Platz 18) in Athen, 2006 Vize-Europameister Einzelwertung in Griechenland und gewann 1999 Bronze im Team bei der Weltmeisterschaft in Havanna. Auch er ist mehrfacher Deutscher Meister.

Da ist für Gesprächsstoff auf der Bogensportanlage bestens gesorgt.