Der Countdown läuft

Das noch amtierende Königspaar in Stevern, Johannes Gorke und Lea Klüter, kann seine Regentschaftstage zählen. Denn bis zum großen Schützenfest der „Gemütlichkeit“ Stevern vom 1. bis 3. Juni (Samstag bis Montag) sind es nur noch wenige Tage. Potenzielle Nachfolger stehen bereit und fiebern dem Wettstreit an der Vogelstange entgegen.

Das Programm für das Schützenfest in Stevern folgt dem bewährten Ablauf. Los geht es am Mittwoch (29. Mai). Um 20 Uhr treffen sich die Schützen auf dem Hof Bertels, um von dort aus zum Vogelbauer Bernhard Laubrock zu ziehen.

Weiter geht es am Donnerstag (30. Mai) mit dem Nesselkönigschießen ab 18 Uhr an der Vogelstange. Freier Eintritt und ein Fass Freibier warten auf die Mitglieder des Vereins.

Schließlich das Festwochenende: Am Samstag (1. Juni) startet um 20 Uhr der Eröffnungsball zu Ehren des amtierenden Königspaares Johannes Gorke und Lea Klüter.

Vor 70 Jahren waren Margret Steens (geb. Dalkmann) und Heinrich Steens das Königspaar in Stevern. Foto: Gemütlichkeit Stevern

Weiter geht es am Sonntag (2. Juni). Um 13 Uhr ist das Antreten am Festzelt, es folgen das Abholen der Vereinsfahne (Hof Eilmann) und das Eingliedern des berittenen Offizierskorps und der Königskutsche (Schmiede Rönnebäumer). Übrigens: Das Offizierskorps ist in diesem Jahr um einen Adjutanten erweitert worden, so dass beim Antreten 17 Offiziere – davon sechs Berittene – für ein imposantes Erscheinungsbild sorgen werden, freut sich der Schützenverein „Gemütlichkeit“ Stevern. Um 14.30 Uhr heißt es: „Abmarsch zum Ehrenmal“, wo ein Kranz niedergelegt und der Toten gedacht wird. Dann geht es zur Vogelstange, um den neuen Schützenkönig zu ermitteln. Die Königsproklamation ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Im Festzelt erfolgt der Fahnenschlag; abends um 20 Uhr startet dort der Königsball.

Am Montag (3. Juni) findet um 10 Uhr der Gottesdienst für die Schützen im Festzelt statt. Um 10.45 Uhr folgen Frühstück und Frühschoppen. Dabei werden auch wieder langjährige Mitglieder geehrt, zum Beispiel Bernhard Laubrock für seine 70-jährige Vereinstreue. Für 25 Jahre Engagement im Vorstand und im Offizierskorps werden außerdem Marko Hidding, Ralf Krevert und Bernhard Brinkmann geehrt.

Bei den Jubelkönigen gibt es in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum zu feiern: Vor sage und schreibe 70 Jahren ist Margret Steens Königin in Stevern gewesen. Goldkönig (50 Jahre) ist Heinz Hidding, Silberkönigin (25 Jahre) ist diesmal Paula Driehaus.

Bestandteil des Frühschoppens am Montag ist auch eine Tombola und das Offiziersquiz. Um 15 Uhr folgt der Damen-Kaffee mit Kinderbelustigung; um 17 Uhr ist die Preisverteilung.

► Wer für das Fest noch Krawatte, Hut oder sonstige Schützenbekleidung benötigt, kann sich an Willi Steens, Stevern 29, ✆ 14 56, wenden.