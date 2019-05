Die SPD-Ratsfraktion hat für die Sitzung des Gemeinderates am Dienstag (28. Mai) einen Dringlichkeitsantrag eingereicht. Danach soll der Rat den „Klimanotstand für Nottuln ausrufen“. Die öffentliche Sitzung beginnt um 20 Uhr in der Aschebergschen Kurie.

SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Ludwig verweist einerseits auf das Beispiel der Stadt Münster. Dort habe der Rat vergangene Woche per Beschluss den Klimanotstand ausgerufen (unsere Zeitung berichtete). Andererseits nimmt Ludwig Bezug zur Europawahl vom Sonntag: „Das Ergebnis der gerade durchgeführten Europawahl macht deutlich, dass Klimapolitik im hohen Maße die Menschen bewegt und keine Zeit bleibt für weitere Untätigkeit.“

Der SPD-Antrag ist in weiten Teilen deckungsgleich mit dem Antrag, den Aktivisten der „Fridays-for-Future“-Bewegung in Münster gestellt haben.

Bezogen auf Nottuln soll laut SPD-Antrag beschlossen werden:

„1. Der Rat der Gemeinde Nottuln stellt fest, dass der globale Klimanotstand auch die Gemeinde Nottuln erreicht hat und erklärt für unsere Gemeinde den Klimanotstand. Die Gemeinde Nottuln setzt damit ein deutliches Zeichen, dass die bisherige erfolgreiche Klimapolitik, die bereits mit dem Klimakonzept ein Zeichen gesetzt hat, weiterentwickelt werden muss.

2. Der Rat erkennt damit an, dass die Eindämmung des durch den Menschen verursachten Klimawandels in der gemeindlichen Politik eine hohe Priorität besitzt und bei allen Entscheidungen grundsätzlich zu beachten ist.

3. Der Rat beauftragt die Verwaltung, regelmäßig (mindestens alle zwölf Monate) über die Auswirkungen und Folgen der CO-Emissionen sowie die Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu berichten und beauftragt die Verwaltung, das Klimaschutzkonzept unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und Ergebnisse zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.“

In der Antragsbegründung erkennt SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Ludwig an, dass die Gemeinde mit dem 2015 beschlossenem Klimakonzept und der Auszeichnung „Gold“ im European Energy Award (EEA) bereits viele Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen unternommen habe. Mit dem ersten Klimaschutzkonzept sei die Aufgabe in der Verwaltung institutionalisiert und ein umfassendes Handlungskonzept erarbeitet worden. „Das alles ist dennoch nicht ausreichend“, betont Ludwig und lenkt den Blick auf die „Fridays-for-Future“-Bewegung. Junge Menschen machten seit Monaten darauf aufmerksam, dass Klimaschutz die wesentliche Grundlage für die Zukunft der Menschen auf diesem Planten sei. „Entscheidungen müssen so getroffen werden, dass sie zukünftigen Generationen mindestens die gleichen Entscheidungsmöglichkeiten einräumen, wie wir sie heute haben, sie müssen Generationen überdauern“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Die kommunalen Klimaschutzziele könne Nottuln alleine durch eine konsequente Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und der laufenden Maßnahmenplanung nicht erreichen. Die deutliche Unterstützung der Bundesländer, des Bundes und der EU seien zwingend erforderlich. Zusätzliche Anstrengungen müssten auf allen Ebenen erfolgen.

Vorsorglich weist die SPD darauf hin, dass der Begriff „Klimanotstand“ symbolisch zu verstehen sei und keine juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandsmaßnahmen sein solle.