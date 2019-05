Es hat geklappt. Das Panama-Aktions-Team (PAT) und die Messdiener der Kirchengemeinde St. Martin in Appelhülsen haben die 72-Stunden-Aktion „Uns schickt der Himmel“ erfolgreich gemeistert. Drei Tage lang waren die Jugendlichen in den beiden Appelhülsener Kindergärten St. Josef und St. Marien aktiv und haben dort verschiedene Verbesserungsmaßnahmen im Außengelände durchgeführt.

„Das, was das Team hier geleistet hat, ist einfach unglaublich. Euch schickt wirklich der Himmel! Schön, dass unsere Kindergärten so vielen Menschen am Herzen liegen“, sind sich die beiden Kindergartenleitungen Angela Angenendt-Asdonk und Petra Breuckmann einig.

Auch im St.-Josef-Kindergarten waren die fleißigen Helferinnen und Helfer aktiv. Foto: Sammlung Petra Breuckmann

Rund 30 ehrenamtliche Helfer aus dem Panama-Team und von der Appelhülsener Messdienerschaft beteiligten sich an der bundesweiten 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Auf dem Plan standen unter anderem die Fertigstellung von Hochbeeten, das Pflanzen von Hecken, das Bauen von Insektenhotels und Outdoor-Küchen. Bei der Durchführung wurde das Team tatkräftig von Berthold Lohmann, Ernst Heimann und Frank Liefländer angeleitet und unterstützt. Benedikt Tendahl sprach zudem im Namen des gesamten Teams einen großen Dank an die Sponsoren aus. Mit Geld- und Sachspenden unterstützten die heimischen Firmen Baustoffe Mertens, Wetter HT, Volksbank Nottuln, Fensterbau Wennemer und Wohnmobile Albers sowie der Hegering Nottuln und die Naturförderstation in Darup (Alter Hof Schoppmann) die Aktion.

Bei einem gemütlichen Abschlussgrillen im Pfarrheim Nottuln beendeten alle teilnehmenden Gruppen ihre Projekte.