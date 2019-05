„Der Künstler zeigt heute sehr, sehr viel, nicht nur seine Bilder“, unterstrich am Sonntagmittag Dr. Ga­briele Hovestadt bei der Eröffnung der neuen Ausstellung mit Werken von Lars Reiffers. Dieser war an diesem Tag mit Frau Meike und seinen Kindern von Nüm­brecht nach Nottuln gekommen und freute sich über die zahlreichen Kunstinteressierten.

Bis zum 6. Juli werden in der Galerie Hovestadt in Stockum Reiffers‘ bekannte Motive Fische, Wasser und Blumen sowie auch seine Bilder von Menschen in Museen präsentiert. Außerdem hat der Künstler in der Galerie sein Atelier mit Staffelei, iPad, Lupe und weiteren Utensilien nachgebaut. Zu Beginn der Werkschau hängt dort auch eine nur rudimentär skizzierte Leinwand, die er im Laufe der Ausstellungsdauer sukzessive vervollständigen wird.

„Er ist ein genauer Naturbeobachter“, so die Galeristin, die berichtete, dass viele Betrachter der Blumenbilder zuerst gar nicht glauben wollten, dass diese im Stil alter Meister auf die Leinwand gebrachten Motive von einem jungen Mann (Jahrgang 1978) geschaffen worden seien. Die Technik seiner Fischmotive habe er als Meisterschüler des Malers Hermann-Josef Kuhna erlernt, berichtete Dr. Gabriele Hovestadt.

Der Künstler ergänzte, dass er gerne angelt und die gefangenen und zum Verzehr getöteten Tiere ähnlich wie bei der japanischen Fisch-Drucktechnik Gyotaku ehre, indem er sie auch fotografiere und die Bilder ihm als Motivarchiv dienten.

Lars Reiffers verwendet neben Pinsel und Ölfarbe auch moderne Technik wie zum Beispiel Computer, Digitalkamera und iPad. Diese Hilfsmittel hat er auch in der Galerie in Nottuln verteilt. Ebenso fanden die Besucherinnen und Besucher dort weitere Requisiten des Künstlers, wie einen Blumenstrauß, in dem ganz bewusst nicht alle Blüten mehr taufrisch waren.