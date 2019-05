In Nottulns Partnerstädten Saint-Amand-Montrond in Frankreich und Chodziez in Polen lag am Sonntag die Beteiligung an der Europawahl zwar nie­driger als in Nottuln (70,38 Prozent). Aber: In ganz Polen war sie im Vergleich zu 2014 (23,3 Prozent) diesmal fast doppelt so hoch (45,7 Prozent), in Chodziez gingen sogar 46,9 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen, in St. Amand waren es 52,4 Prozent. Der Landesdurchschnitt lag in Frankreich bei 51 Prozent, in 2014 war er bei 42,4 Prozent gewesen.

Auffallend ist: In Chodziez haben die Menschen klar proeuropäisch und damit gegen den polnischen Landestrend gewählt. Wie das Nottulner Partnerschaftskomitee erfuhr, erzielte das Bündnis „Europäische Koalition (eine Koalition der Oppositionsparteien gegen die regierende PiS ) mit 52,23 Prozent einen klaren Wahlsieg in Chodziez. Deutlich dahinter landete die nationalkonservative Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) von Jaroslaw Kaczynski. Sie erhielt 28,21 Prozent der Stimmen. Auf Platz drei landete die proeuropäische Partei Wiosna (Frühling) mit 9,52 Prozent.

In Saint-Amand-Montrond erzielten die Rechtspopulisten (Rassemblement National) von Marine Le Pen mit 27,51 Prozent den ersten Platz. Das von Staatspräsident Emmanuel Macron unterstützte Bündnis La République en Marche erhielt 22,58 Prozent der Stimmen (Platz zwei). Auf die rechtskonservative Bewegung Union de la droite et du centre entfielen 9,75 Prozent und die französischen Grünen erhielten in der Partnerstadt 9,38 Prozent der Stimmen.