Die Polizei Coesfeld hat am Mittwoch neue Erkenntnisse mitgeteilt zu dem angenommenen Fall von Exhibitionismus, der sich am vergangenen Freitag (24. Mai) auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Appelhülsener Straße ereignet hat (wir berichteten). Aufgrund der Vernehmungen von Zeugen, der Geschädigten und des Tatverdächtigen kommt die Polizei zu folgendem Ergebnis: „Danach liegt ein beleidigender verbaler Streit zu Grunde, verbunden mit der Nötigung zum Freimachen des umstrittenen Parkplatzes. Der ursprünglich angenommene Anfangsverdacht des Exhibitionismus hat sich nicht bestätigt. Vielmehr hat der inzwischen ermittelte Mann sein T-Shirt hochgezogen, um auf seine Narben und seine Schwerbehinderung hinzuweisen. Er hatte sich ob der Presseveröffentlichung bei der Polizei in Dülmen gestellt. Es handelt sich um einen 66-jährigen Nottulner.“