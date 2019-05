Einen Tag nach der Entscheidung des Gemeinderates, den SPD-Antrag zum Klimanotstand erst im Fachausschuss unter Beteiligung der Jugend zu beraten, hat sich der SPD-Ortsverein Nottuln mit einer scharfen Kritik an dieser Entscheidung zu Wort gemeldet. Wieder sei eine Chance vertan worden, Politik für Nottuln aktiv zu gestalten, heißt es in der Erklärung. „Sich angesichts der allseits bekannten dramatischen Situation im Klimaschutz zu vertagen, ist ein politisches Armutszeugnis“, betont die SPD .

Es müsse allen Beteiligten klar sein, dass die Ausrufung des lokalen Klimanotstandes natürlich nicht im juristischen Sinn verstanden werden könne. Der Gemeinderat, so die SPD, sollte den Klimawandel als akute Bedrohung anerkennen und die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen zur Aufgabe von höchster Priorität erklären.

Aus Sicht der SPD zeigt die Entscheidung, „dass der Nottulner Gemeinderat in weiten Teilen weit davon entfernt ist, sein gestalterisches politisches Mandat wahrzunehmen. Die Ausrede, in der Ratssitzung hätte man nicht mit den engagierten Jugendlichen diskutieren können, das ginge nur in einer Ausschusssitzung, ist genau das: eine Ausrede!“

Natürlich sei das Thema Klimaschutz mit dem Ausrufen des lokalen Klimanotstands nicht beendet, sondern müsse dann noch richtig Fahrt aufnehmen. Und dabei sei mit allen Aktiven und Interessierten zu diskutieren. Die gefühlt 100. allgemein gehaltene Diskussion über Klimaschutz ohne konkrete Selbstverpflichtung der Gemeinde, das Thema auch ganz nach oben zu stellen, lasse einen an die Redensart denken: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!

Schlussendlich erklärt die SPD: „Die Ratssitzung war ein Musterbeispiel dafür, wie Sitzungen des zentralen Vertretungsorgans der Nottulner Bürgerschaft nicht sein sollten. Nur – entsprechend der üblichen Praxis – vorberatene Themen ohne weitere Diskussion durchzuwinken und dann alle aktuellen Themen in Ausschüsse zu verweisen, ist für eine Ratssitzung einfach zu wenig. Es war deutlich Zeit und Gelegenheit, zumindest einem allgemein politischen Thema angemessen Raum zu geben. Schließlich ist der Rat doch allzuständig, Dringlichkeit hin – Dringlichkeit her.“