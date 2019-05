Für die Zukunft gebaut

„Wir haben hier gemeinsam für die Zukunft des SV Fortuna Schapdetten gebaut!“ Ulrich Kontny , Vorsitzender des Vereins, ist mächtig stolz auf den neuen Bogensportplatz in Schapdetten. Und nicht nur er, der ganze Verein und alle Sportler sind zufrieden und dankbar. Das verdeutlichten die Redner bei der offiziellen Einweihungsfeier der Bogensportanlage am Donnerstag. Bereits seit dem Frühjahr findet auf der Anlage der reguläre Trainingsbetrieb statt.

Im Jahr 2010 habe man die ersten Ideen gehabt, den Bogensport in Schapdetten zu etablieren, erzählt Trainer Günter Kuhr . Mittlerweile zählt die Bogensportabteilung des SV Fortuna knapp 100 Mitglieder. Viele von ihnen waren am Donnerstag zur offiziellen Einweihung der neuen Anlage gekommen. Denn nun können sie endlich den schmalen Grünstreifen neben dem Fußballplatz als provisorisches Trainingsgelände hinter sich lassen und einen Platz nutzen, der Wettkampfanforderungen genügt. Dafür sind in den vergangenen Monaten an die 8000 Kubikmeter Erde bewegt worden, machte Abteilungsleiter Peter Rüschhoff-Nadermann deutlich. „Ursprünglich betrugen die Höhenunterschiede auf dieser Fläche bis zu vier Meter“, ergänzte er.

Kein leichtes Unterfangen also – und trotzdem habe man das Projekt gemeinsam gestemmt, so Ulrich Kontny. „Trotz einer immensen Menge an Eigenleistung waren wir auf Sponsoren angewiesen“, berichtete der Vorsitzende weiter und sprach der Sparkasse Westmünsterland und der Volksbank Nottuln, verschiedenen Unternehmen und auch Architektin Anke Hülsmeier seinen besonderen Dank aus. Dieser gelte auch für die Unterstützung seitens der Nottulner Politik und der Gemeindeverwaltung.

Einweihung der Bogensportanlage des SV Fortuna Schapdetten 1/9 Ulrich Kontny, 1. Vorsitzender der Schapdettener Fortuna, freute sich über die vielen Gäste bei der Einweihung der neuen Bogensportanlage. Foto: Lukas Sydow

Ehrengäste bei der Eröffnung des Bogensportplatzes: Jan Ginzel (siebenfacher Deutscher Meister) und Michael Frankenberg (Olympia-Teilnehmer 2004). Foto: Lukas Sydow

„Heute wird es nicht regnen!“ Vorsitzender Ulrich Kontny ist ganz zuversichtlich. Foto: Lukas Sydow

Trainer Günter Kuhr informierte über die Faszination des Bogensports. Foto: Lukas Sydow

Auf bis zu 60 Meter Entfernung schießen die Sportler des SV Fortuna Schapdetten auf ihrem neuen Bogenplatz. Foto: Lukas Sydow

Auch Nottulns Beigeordnete Doris Block probierte das Bogenschießen einmal aus. Foto: Lukas Sydow

Das Jedermann-Schießen erfolgte unter fachkundiger Anleitung. Foto: Lukas Sydow

Abteilungsleiter Peter Rüschhoff-Nadermann (l.) übergab die Zusage über die Baumspende des SV Fortuna an Heinz Rütering vom Heimatverein Schapdetten. Foto: Lukas Sydow

Freuten sich über die Eröffnung des neuen Bogensportplatzes (von links): Ulrich Kontny (erster Vorsitzender SV Fortuna Schapdetten), Uwe Mende (zweiter Vorsitzender), Beigeordnete Doris Block, Egbert Messing (Vorstand Volksbank Nottuln), Bettina Kerkhoff (Filialdirektorin Sparkasse Westmünsterland in Nottuln), Norbert Laumann (Erdarbeiten), Peter Rüschhoff-Nadermann (Abteilungsleiter Bogensport) und Trainer Günter Kuhr. Foto: Lukas Sydow

„Wir bieten Bogenschießen sowohl für Freizeitsportler als auch für Leistungsorientierte an“, erklärte Trainer Günter Kuhr in seinem Grußwort. So kann sich die Bilanz des SV Fortuna Schapdetten in den vergangenen Jahren mit zehn Top-Drei-Platzierungen bei den Landesmeisterschaften durchaus sehen lassen.

Kein Wunder also, dass mit Jan Ginzel und Michael Frankenberg zwei mehrfache Deutsche Meister im Bogenschießen zur Eröffnung des Platzes gekommen waren. Gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern und Trainern boten sie ein Jedermann-Schießen unter fachkundiger Anleitung an. Auch Beigeordnete Doris Block, Vertreter der Gemeindepolitik und der Sponsoren durften den Bogensport ausprobieren. Später segnete Pfarrdechant Norbert Caßens den Platz. Und schließlich hatte Abteilungsleiter Peter Rüschhoff-Nadermann noch eine besondere Überraschung für den Schapdettener Heimatverein: Der SV Fortuna spendet drei Bäume für den Bürgerwald am Trainingsgelände.