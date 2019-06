Martin Wilmer beendet das Warten

Fast eine Stunde lang tat sich nichts an der Vogelstange. Dann aber kämpfte ein Trio um den Königstitel des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Stevern. Und Martin Wilmer war es schließlich, der mit dem 104. Schuss den Vogel von der Stange holte. Großer Jubel begleitete die stürzenden Holzreste bei ihrem Flug auf den Boden. Seine Frau Karin wählte der frisch gebackene Würdenträger zu seiner Königin.

Anders als im vergangenen Jahr begleitete das Schützenfest der „Gemütlichkeit“ am Sonntagnachmittag in Stevern nicht Dauerregen, sondern zur Freude aller Aktiven und Zuschauer herrlichstes Sommerwetter. Und so begann das Schützenfesttreiben am Mittag mit dem Abmarsch und Abholen der Fahne auf dem Hof Eilmann, dann ging es weiter zur Schmiede Rönnebäumer, wo schon einige Zuschauer auf den Schützenzug warteten.

Hauptmann Bernhard Brinkmann vermeldete dort „leider nur“ 236 Schützen. Bei der Hitze hätten es offenbar nicht mehr Männer zum Strand der Stever geschafft. Besonders viel Beifall erhielten die Insassen der Ehrenkutsche: Alterspräsident Bernhard Schniggendiller, Goldkönig Heinz Hidding, König von 2017 Jan van der Kolk und König von 2018 Johannes Gorke.

Auf dem Weg in Richtung Ehrenmal wurde der Zug von der Nottulner Blasmusikvereinigung und vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Laer angeführt und musikalisch begleitet. Dort angekommen, legte der 1. Vorsitzende Ludger Gorke einen Kranz nieder und blickte mit allen gemeinsam auf das vergangene Jahr zurück und erinnerte besonders an die, die an diesem Tag nicht dabei sein konnten.

Auf dem Hof Eilmann angekommen, ging das Treiben dann weiter, bis Schießmeister Werner Fliß das Gewehr zum 104. Schuss lud und Martin Wilmer die lange Zeit des Wartens beendete und sich die Krone aufsetzte.

Danach ging die Feier noch bis tief in die Nacht im Zelt weiter.