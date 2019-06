In der Nottulner Bauerschaft Heller, nahe der heutigen Autobahn 43, stand eine Burg: die Burg Kückling beziehungsweise Kückeling. Deren wechselvolle Geschichte und auch die Geschichten über den Femeplatz, also den mittelalterlichen Gerichtsplatz mit dem Galgen, gegenüber der alten Landstraße (von dem Kaplan Albert Wilkens um 1820 berichtet), sind vergangene Zeugnisse, die interessanterweise sogar teilweise noch sichtbar sind. „Leider aber nicht mehr die Burg selber“, bedauert der Nottulner Hobbyhistoriker Holger Howey . „Sie wurde 1972 abgerissen, und die Gräben wurden verfüllt.“

„Leider sind im Internet kaum Bilder von der Burg vorhanden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs waren oder wanderten, Fotos gemacht haben. Und ich würde gerne diese Fotos nutzen, um die Burg als Modell wieder auferstehen zu lassen“, erklärt Howey. „Mein Ziel ist es, von allen Burgen, die in der Gemeinde Nottuln standen, jeweils ein Modell zu bauen. So hat man etwas, was man sieht, und man kann sich besser vorstellen, wie es damals war. Nottuln, Darup, Appelhülsen und Schapdetten haben viel, viel mehr ‚Geschichte‘, als die Leute denken.“

Wer noch Fotos hat, die er Holger Howey zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich mit ihm unter nottuln@t-online in Kontakt zu setzen.