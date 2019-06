Gleich mehrere Gewitter sind am frühen Montagmorgen (3. Juni) über das Nottulner Gemeindegebiet hinweggezogen. Außer heftigem Donnergrollen und einigen platzregenartigen Schauern scheinen sie aber keine Schäden angerichtet haben.

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde rücke am Morgen „nur“ zu einem Gewittereinsatz aus. An der Lise-Meitner-Straße in Nottuln hatte der Blitz in einen Gewerbebetrieb eingeschlagen und dabei die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Wie Tobias Plogmaker , Sprecher der Nottulner Feuerwehr mitteilte, meldete die Anlage einen Brand der Stufe „Feuer 3“ (größerer Gebäudebrand) an die Leitstelle. Um 6.28 Uhr rückten die Löschzüge Darup und Nottuln zum Einsatzort aus. Dort angekommen, stellten sie aber fest, dass der Blitz offenbar keinen weiteren Schaden angerichtet hatte. Es hatte sich nichts entzündet.

Der Löschzug Nottuln hatte eine Stunde später noch einen zweiten Einsatz, diesmal aber nicht wegen des Gewitters, sondern wegen eine technischen Defektes an einer Maschine am Uphovener Weg/Neubaugebiet Nottuln-Nord. Dort drohten rund 300 Liter Diesel auszulaufen, berichtete Tobias Plogmaker. Die Feuerwehr nahm sofort Eindämmungsmaßnahmen vor und leitete das Umpumpen des Treibstoffs aus dem defekten Behälter in die Wege.