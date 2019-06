Satter Sound in der St.-Bonifatius-Kirche

Der „kleine musiksommer schapdetten“ ist immer für Überraschungen gut. Nach den barocken Weisen des Brandenburgischen Konzertes von Johann Sebastian Bach war es am vergangenen Sonntag die mit sattem Sound durchdrungene Musik von Amy Winehouse bis zu den Jackson Five, mit der die Kölner Formation „Copa Deluxe“ die Kirche erbeben ließ.

Bei hochsommerlichen Temperaturen hatten ganz viele Musikliebhaber den Weg an diesen „kühleren“ Ort gewählt, um sich dort von den heißblütigen Melodien aus Bossa Nova bis Soul verwöhnen zu lassen. Da seit Druck des Flyers mit dem Titel „Das Landhaus bebt – Abschied vom Landhaus Schapdetten“ sich die Situation rund um das Landhaus geändert hatte, wurde die Kirche zum Ort des Geschehens.

Schon vom ersten Bossa Nova aus der Feder von Ben Morris sprang der Funke von den sieben Musikerinnen und Musiker über, erlebte man ein von Esprit und Leidenschaft durchdrungenes Konzert. „Copa Deluxe“ ist mehr als eine „simple“ Coverband. Die engagierten Künstler haben es sich zum Ziel gesetzt, jedem Song ein ganz individuelles Gewand zu verleihen, und das spürte man bei legendären Hits wie „Just the two of us“ von Grover Washington Jr. ebenso wie bei dem Welthit „Feel like makin’ love“ von Roberta Flack. Wenn dann noch der spritzige Sound von „Blame it from the Boogie“ der Jackson Five aus dem Jahre 1978 wie vom Staub der Zeit befreit den gesamten Kirchenraum erfüllte, waren die Erwartungen des Publikums an dieses Konzert sicherlich noch übertroffen.

Seit zehn Jahren treffen sich „Copa Deluxe“ zu intensiven Proben, da ist ein jederzeit stimmiger Dialog untereinander natürlich gewachsen. Wenn sich die ausdrucksstarke und wohl modulierte Stimme von Melli erhob, Andreas und El Commandante an der Saitenfront ihre Kunst zeigten, Edith mit ihrem innigen Querflötenspiel die Herzen erreichte und mit ihrem Saxofon zusammen mit Daniel einen temperamentvollen Bläsersatz hervorzauberte, genoss man die ganz individuellen Interpretationen in vollen Zügen. Georg am E-Piano untermalte alles mit filigranen Klängen. Songs wie „Aqua de beber“ von Antonio Carlos Jobim wusste Olaf mit seinem punktgenauen Cajón-Spiel einen temperamentvollen Grund zu geben.

„50 ways to leave your lover“ von Paul Simon trieb mit seiner funkig-souligen Art die Stimmung in die Höhe. Und bei solch facettenreichem Programm war auch Raum für eine zu Herzen gehende innige Ballade von Amy Winehouse. Dieses Konzert war ganz im Sinne des „kleinen musiksommers schapdetten“. Es verband die Menschen in einem exquisiten Musikerlebnis und bereicherte das kulturelle Leben um eine niveauvolle und sehr unterhaltsame Facette.