Die nächste Blues-Session am kommenden Donnerstag (6. Juni) soll, wenn es nach dem Vorstand von „Blues in Nottuln“ – Willi Wenker , Ralph Leeker und Marin Uphoff – geht, draußen stattfinden. Dafür würde der Blues-Zirkus dann auf die Terrasse des Café-Restaurants „Auszeit“ umziehen, wo alle von Fortu­nato und Martina di Francesco und deren Team bewirtet würden. „Sollte die Gefahr von Gewittern oder Regen bestehen, bleiben wir mit unserer Technik vorsichtshalber in der Alten Amtmannei“, erklären Willi Wenker und Ralph Leeker.

Bei dieser Session, die um 20 Uhr beginnen wird, werden zwei musikalische Vertretungen mitwirken: Peter Reidegeld und Christian Gausemeier .

Der in der Blues-Szene bekannte und geschätzte Musiker Peter Reidegeld, geboren 1960 in Gelsenkirchen und seit vielen Jahren in Bochum wohnhaft, ist ein echtes Kind des Ruhrgebietes. Er wird Ronald Verstiek an der Mundharmonika und mit Gesang vertreten. Hausbandmitglied Ronald Verstiek aus den Niederlanden verbringt seinen Urlaub zurzeit in der Schweiz und ist erst zur Juli-Session wieder dabei.

Hauptberuflich ist Reidegeld Diplom-Verwaltungswirt und bei der Stadtverwaltung in Gelsenkirchen beschäftigt. In seiner freien Zeit ist er Blues-Musiker und Schriftsteller. Seine jahrelangen Erfahrungen und Erlebnisse in der Blues-Szene hat er jetzt in einem spannenden Kriminalroman verarbeitet, gibt „Blues in Nottuln“ einen Lesetipp.

Christian Gausemeier kommt aus Dülmen nach Nottuln. Foto: Peter Bernsmann

Der neben Ronald Verstiek ebenfalls im Urlaub weilende Matt Walsh wird am Donnerstag von Christian Gausemeier aus Dülmen ersetzt. Dessen kraftvolles, manchmal richtig „rotziges“ Saxofon-Spiel erinnert bisweilen an den unvergleichlichen Sound von Earl Bostic aus den 50er-Jahren. Das jedenfalls finden seine Kollegen der „Delta Blues-Band“!

Gausemeier ist mit vielen musikalischen Projekten unterwegs – zum Beispiel unterstützt er gelegentlich die auch in Nottuln bekannten „Blues Junkies“ und er ist immer wieder auf vielen Sessions zu Gast.