2018 war das beste Solarjahr seit der Aufzeichnung der Ergebnisse. Diese gute Nachricht konnte am Montagabend in der Alten Amtmannei der Geschäftsführer der Gesellschaft Re­gio­strom Nottuln Solar, Harald Nölle von Energie-Concept-Münster (ecm), in der Gesellschafterversammlung verkünden. Natürlich nicht ohne einen Hinweis auf den sich vollziehenden Klimawandel, der auch im vergangenen Jahr deutlich sichtbar wurde. „Aber“ – so Nölle – „wir tragen in Nottuln nicht unerheblich mit unseren Bürgersolaranlagen zum Klimaschutz bei.“

Die Gesellschaft installierte 2005 zwei große Bürgersolaranlagen, eine auf dem Turnhallendach am Niederstockumer Weg und eine auf der Grundschule in Appelhülsen. Am Montagabend konnte Geschäftsführer Nölle positive Zahlen für 2018 liefern: 84 000 Kilowattstunden produzierte die Gesellschaft mit ihren beiden Anlagen im vergangenen Jahr. Damit können etwa 20 Familienhaushalte mit regenerativem, sauberem Strom versorgt werden. Circa 51 Tonnen Kohlendioxid wurden dadurch eingespart, so Nölle weiter. Norbert Wienke rechnete vor, dass seit Bestehen der beiden Solaranlagen diese circa 500 Tonnen des klimaschädlichen Gases eingespart hätten. Er bedankte sich bei der Gemeinde Nottuln, die die Dächer für diese Solaranlagen zur Verfügung stellt.

Die Daten werden ständig ins Internet eingestellt und sind dort für alle jederzeit einsehbar