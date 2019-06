Der Kirchenchor der Erlöserkirche aus Haltern war jetzt zu Gast in der Ev. Friedens-Kirchengemeinde in Nottuln. Unter der Leitung von Kantorin Sung-Jin Suh gestaltete der Chor den Gottesdienst musikalisch in der Kirche „Unter dem Kreuz“ mit modernen geistlichen Liedern wie „Da berühren sich Himmel und Erde“ und „Anker der Zeit“ mit. Der Chor war einer Einladung von Pfarrerin Regine Vogtmann gefolgt, die über 20 Jahre Gemeindepfarrerin in Haltern gewesen war, bevor sie nach Nottuln kam.

Nach dem Gottesdienst waren die Sängerinnen und Sänger zu einer Kirchenführung eingeladen. Kirchenführerin Christina Saatkamp erzählte viel Wissenswertes aus der Geschichte rund um die Kirche „Unter dem Kreuz“.

Der Chor der Erlöserkirche veranstaltet am 2. Advent (8. Dezember) ein Weihnachtskonzert in der Erlöserkirche in Haltern. Aufgeführt werden das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens und die Kantate „Vom Himmel hoch“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Alle Nottulner Gemeindeglieder sind zu dieser Veranstaltung eingeladen.