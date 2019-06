Neuwahlen haben kürzlich auf dem Programm der Leiterrunde der Messdienerschaft Nottuln gestanden. Neben einem neuen Räppel-Orga-Team sowie einigen anderen Ämtern wurde auch eine neue Teamleitung gewählt. Zumindest teilweise. Alina Frangenberg , die das Amt mit Jonas Henke an ihrer Seite seit dreieinhalb Jahren mit Bravour ausgefüllt hatte, konnte aus beruflichen Gründen als Teamleiterin nicht mehr weitermachen. Trotz dieses Verlustes waren die Messdienerleiter am Ende des Wahlabends frohen Mutes, mit Leonie Tölle einen vielversprechenden Ersatz als Teamleitung gewonnen zu haben.

Die neue Teamleiterin hat den „typischen Werdegang“ in der Messdienerschaft vollzogen: In der vierten Klasse, direkt nach der Kommunion, entschied sie sich mit sieben anderen Freundinnen, Messdienerin zu werden. Vier der damals sieben Kinder, einschließlich Leonie Tölle, sind 2015 sogar Leiter geworden. Das sei doch ein gutes Zeichen für das innere Klima, so die 20-Jährige. „Der Teamgeist und der Zusammenhalt stehen hier immer im Vordergrund, besonders auf Messdienerfahrten oder bei gemeinsamen Projekten.“

Bei diesen Projekten reizt sie besonders die Arbeit mit den Kindern. Nicht umsonst ist Leonie Tölle mittlerweile über das Vorbereiten der Gruppenstunden hinausgegangen und studiert jetzt Grundschullehramt. Dass sie neben ihrem Studium noch Teamleitung ist, „das war irgendwie geplant, aber irgendwie auch nicht.“ Die Überlegungen standen für sie schon länger im Raum. Und als sich nun niemand anderes für den Posten gemeldet hatte, war es nur noch ein kleiner Schritt. Und jetzt, da sie gewählt ist, freut sie sich auf die kommenden Herausforderungen. „Ich werde versuchen, auch ein bisschen frischen Wind reinzubringen.“

Als nächste Projekte stehen das Nachtreffen der Messdienerfahrt am 14. Juli, die Herbstfahrt in einen Freizeitpark und mit viel Glück seit Langem wieder eine Sommerfahrt an, die zu einem Erlebnisbad führen soll. Die erste „Bewährungsprobe“ für die Teamleitung wurde schon bei der 72-Stundenaktion mit Bravour gemeistert.