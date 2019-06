Im Jahr 2009 wurde in Nottuln der „Club der Guten“ (CdG) von elf Männern gegründet. Heute hat dieser Club insgesamt 16 Mitglieder. Allesamt gelten sie als Freunde des Schützenfestes und insbesondere der St.-Martini-Bruderschaft und der St.-Antoni-Bruderschaft in Nottuln. Im Einzelnen waren sie jeweils zu ihren Amtszeiten Kaiser, König, Vorsteher und/oder Offizier der ehrwürdigen Bruderschaften und bestimmten maßgeblich deren Geschicke mit.

Sie beschlossen, sich dem alten Wahlspruch „Glaube – Sitte – Heimat“ verpflichtend, die alten Schützenfest-Traditionen in Nottuln weitmöglichst zu bewahren und weiterzuüberliefern. Bei der Erstellung des Archivs der St.-Martini-Bruderschaft sind sie maßgeblich beteiligt, und fünf ihrer Mitglieder komplettieren den Antoni-Vorstand.

Bereits fünf Antoni-Könige, drei Martini-Könige, den aktuellen Martini-Kaiser und Holzschuhkaiser stellte und stellt der „Club der Guten“. Aber auch in Schapdetten und in Beikelort-Ising­ort in Legden waren CdG-Mitglieder Könige.

Alljährlich zu „Antoni-Montag“, pünktlich um 12.30 Uhr, hält der Club seine eigene Generalversammlung im Restaurant Martini ab und zeigt dann auch sein soziales Engagement. Bereits das zweite Patenkind aus Ghana wird jedes Mal mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag unterstützt. Aber auch in Nottuln wird jedes Jahr ein gleicher Geldbetrag für eine Wohltätigkeit gespendet. Die Entscheidungsfindung liegt hierbei ausschließlich beim Präses, Dechant Norbert Caßens.

Jetzt, zum zehnjährigen Bestehen des Clubs, wird am Pfingstsonntag gebührend gefeiert und nach Heinz-Werner Sendes zum zweiten Mal ein eigener König ermittelt.