„Zeigen, was Nottuln kann“

Profi-Fotografin Johanna Schindler hat ganz genaue Vorstellungen, wie sie mediterrane Atmosphäre am Rand der Baumberge zaubern kann. Schließlich geht es um ein Fotoshooting für die nächste „Italienische Nacht“ am 27. September (Freitag) in Nottuln.

Mit klaren Anweisungen drapiert sie die Geschäftsleute der zehn teilnehmenden Firmen auf und um die Requisiten: eine alte Hoffmann-Vespa von 1953, die Andreas Gattwinkel zur Verfügung gestellt hat; ein dreirädriger Transporter vom Typ Piaggio-Ape von Karl Schulze Welberg, dazu Prosecco, Brot, Käse, Trauben und Tomaten, ein Strohhut als neckisches Accessoire. Und dann das Kommando: „Achtung! Wehe, es schaut jetzt jemand direkt in die Kamera“, mahnt Johanna Schindler. Alles soll ganz natürlich wirken. Nur für den WN-Redakteur, der vor allem die Gesichter der Protagonisten zeigen möchte, wagt es dann doch der ein oder andere Teilnehmer, für einen Sekundenbruchteil direkt in die Zeitungskamera zu schauen. Geschafft!

Insgesamt zehn mittelständische, inhabergeführte Unternehmen organisieren die mittlerweile sechste „Italienische Nacht“ in Nottuln. Die letzte Veranstaltung dieser Art liegt schon sieben Jahre zurück. Bei vielen Bürgern ist die Veranstaltung sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Deshalb entstand in diesem Frühjahr die Idee, eine Neuauflage der „Italienischen Nacht“ zu organisieren. Mitstreiter waren schnell gefunden: Neben dem Einrichtungshaus Ahlers machen mit Zweirad Hanning, Siehste Optik Petermann-Frie, Dammann – Alles für ein schönes Zuhause, Blaudruckerei Kentrup, Uhren und Schmuck Petermann, Blumenhaus Blickfang, Stiftsapotheke Frie, 361gradmedien sowie Raum + Klang Münsterland.

Letzteres Unternehmen ist zwar in Horstmar und Münster vertreten, pflegt aber seit gut einem Jahr aufgrund einer Kooperation mit dem Einrichtungshaus Ahlers eine enge Beziehung zu Nottuln.

Allen teilnehmenden Unternehmen ist gemein, dass sie nachhaltig auf den Standort Nottuln setzen und ihre Geschäftspolitik darauf ausrichten. „Wir wollen mit der Italienischen Nacht zeigen, was Nottuln kann“, formuliert Ute Ahlers griffig. Standortmarketing, von dem die Gemeinde profitiert.

Das genau Programm für die Italienische Nacht am 27. September (Freitag) wird noch erarbeitet. Eines steht aber jetzt schon fest: Alle wollen nahtlos an die Qualität der früheren Veranstaltungen anknüpfen. Es soll für Bürger, Kunden und Gäste eben eine ganz besondere Nacht werden.