Wegwerf-Wahn ein Schnippchen schlagen

Am 13. Juni (Donnerstag) öffnet das Repair-Café um 15.30 Uhr zum vierten Mal in der Liebfrauenschule seine Pforten. „Die ersten drei Termine haben gezeigt, dass es in Nottuln einen nicht unerheblichen Bedarf für diese Art des nachhaltigen, geldsparenden Reparierens gibt“, teilt die Initiative „Nottuln Nachhaltig“ mit.

Wer kennt das nicht: Der Mixer gibt seinen Geist auf, die Kaffeemaschine brüht den Kaffee nicht mehr richtig auf. Die normale Reaktion: „Da muss wohl was Neues her.“ Vor allem, wenn man erfahren hat, dass die professionelle Reparatur so viel kosten würde wie ein neues Gerät. „Zum Glück muss das nicht sein“, so die Organisatoren. Das Repair-Café bietet die Möglichkeit, „dem Wegwerf-Wahn ein Schnippchen zu schlagen“.

Die Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld, deren Ziel die Vermeidung von Abfällen und Elektroschrott ist, finanzieren die Ausrichtung des Repair-Cafés. An vier Terminen jährlich treffen Bürger mit defekten Haushaltsgeräten (Elektrogeräte, Spielzeug, kleine Möbel, Fahrräder und Kleidung, aber nicht größer als man tragen kann) auf Fachleute, die diese - wenn möglich - reparieren.

Die Leistung ist unentgeltlich. Wenn Gäste aber noch einen Kaffee trinken oder ein Stück Kuchen essen wollen, sind sie aufgefordert, dafür eine Spende zu hinterlassen. Diese kommt den Initiatoren des Kuchenbuffets, den Schülern der 10. Klassen der Liebfrauenschule, für ihre Abschlussfeier zugute.

„Die eingespielte Zusammenarbeit zwischen den kompetenten freundlichen Mitarbeitern und Handwerksmeistern des IBP (Interkulturelle Begegnungsprojekte e.V.), den Abfallwirtschaftsbetrieben und der Liebfrauenschule beweist, dass nachhaltiges Handeln zu einem unterhaltsamen und informativen Nachmittag führen kann“, sagt Birgit Schlütter von „Nottuln Nachhaltig“. Wer einmal dabei gewesen ist, wird die lockere Stimmung genossen haben. Die Initiative „Nottuln Nachhaltig“, die im letzten Jahr die Handelnden an einen Tisch geholt hat, um das Repair-Café auch in Nottuln zu initiieren, ist froh über die positive Resonanz.

In diesem Jahr will die Initiative mit der „Mitfahrbank“ starten. Dieses Konzept, das schon in verschiedenen kleineren Gemeinden realisiert wurde (zum Beispiel in Darfeld), habe bei den Bürgern zu flexibler Mobilität ohne gestiegenes Verkehrsaufkommen geführt.

Termine für die weiteren Repair-Cafés in diesem Jahr sind am 12. September und am 14. November.