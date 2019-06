Es ist so etwas wie ein Muss für jeden Nottulner und ein Präsent für diejenigen, die sich mit Nottuln verbunden fühlen: Es gibt ein neues Poster, eine Collage aus markanten Wahrzeichen aus dem Ortsteil Nottuln: die Pfarrkirche St. Martinus, die evangelische Kirche „Unter dem Kreuz“, natürlich Johann Conrad Schlaun, das Rathaus . . . „Man entdeckt immer wieder etwas Neues“, freut sich Christian Wermert , in der Gemeindeverwaltung unter anderem für das Marketing zuständig.

Geschaffen hat das farbenfrohe Bild Günter Grewe . Der Künstler aus Seppenrade hat ein ähnliches Bild einmal auf Palma gesehen und war sofort begeistert. „So etwas gibt es zwar vielleicht in den großen Städten, aber nicht bei uns in den kleinen Orten“, dachte er und ging ans Werk. Als erstes malte er für Lüdinghausen eine solche Collage, es folgten Coesfeld, Buldern, Olfen. „Das Bild ist wirklich richtig eingeschlagen. Es wird nicht von Touristen gekauft, sondern von Einheimischen“, weiß Grewe inzwischen. „Das sind Leute, die sich in dem Ort, in dem sie leben, wohlfühlen.“

„Herr Grewe ist auf uns zugekommen, und die Idee hat uns sofort gut gefallen“, erzählt Christian Wermert. Die Gemeinde machte die Vorschläge für das, was auf dem Bild zu sehen sein sollte, Grewe setzte es kunstfertig um. Auf 300 Poster im Format 70 mal 90 Zentimeter ist die Druckauflage limitiert, 18 Euro kostet das Stück, zu bekommen ist das Poster im Bürgerservice der Gemeinde im Rathaus (Touristinfo). So lange der Vorrat reicht.

Die ersten Poster hat sich die Gemeinde selbst gesichert. „Es ist ein Traum, dieses schöne Geschenk an meine Amtskollegen in den Partnerstädten Chodziez und Saint-Amand-Mont­rond weitergeben zu können“, freut sich Bürgermeisterin Mahnke. Und wo hängt das Poster mit der laufenden Nummer eins? Bürgermeisterin Manuela Mahnke zeigt hinter sich: Natürlich im Dienstzimmer der Bürgermeisterin.

Übrigens: „Wir haben uns bei diesem ersten Poster auf den Ortsteil Nottuln begrenzt“, erklären Mahnke und Wermert. Aber je nachdem, wie das Produkt ankommt, werde man schauen, ob es auch für die anderen Ortsteile ein gutes Projekt ist.