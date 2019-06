„Es ist zwar eine Männerdomäne, aber das Bruderschaftsleben in der Nottulner St.-Antoni-Bruderschaft würde ohne die tatkräftige Unterstützung der Damen nicht so reibungslos funktionieren. Unsere Damen sind enorm wichtig“, spricht 1. Vorsteher Georg Steinhoff allen Frauen in der Bruderschaft einen großen Dank aus.

Durch die vielen Aktivitäten im Laufe des Jahres sei diese Unterstützung auch dringend erforderlich. Nicht nur in der Vorbereitung des Schützenfestes – zum Beispiel beim Rosenbinden – sei der Einsatz der Frauen wichtig, sondern auch bei den Jahresaktivitäten wie zum Beispiel beim „Spezialitätenstand“ während des Martinimarktes. „Ohne die Frauen würde der Stand nicht so reibungslos laufen“, betont Steinhoff. Weiterhin seien die Frauen der berittenen Offiziere mit der Pflege und dem Herrichten der Pferde für den Schützenfestsonntag beschäftigt. Auch für die Bewirtung während des Ausschießens des Holzschuhkönigs zeichnen die Damen verantwortlich.

Eine gute Gemeinschaft pflegen die Vorstandsdamen. Einmal im Jahr treffen sie sich zu einem kleinen Ausflug. Auch im Bereich der Senioren sind die Damen aktiv. Die Witwen der verstorbenen Mitglieder bleiben im Kreise der Senioren der Bruderschaft und nehmen an deren Veranstaltungen teil.

Georg Steinhoff: „Die Damen haben auch eine Menge Spaß bei der Mitarbeit und natürlich auch beim Feiern. Das Leben einer Tradition und die Weiterentwicklung geht uns alle an.“