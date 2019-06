Die evangelische Friedens-Kirchengemeinde in Appelhülsen öffnet in diesem Jahr zum neunten Mal ihre Türen für das Programm der Radwegekirche. Wie in den vergangenen Jahren werden Radfahrer, die entlang der Appelhülsen querenden Routen unterwegs sind, eingeladen, im Friedenshaus Rast zu machen.

Eröffnet wird die Radwegekirchensaison am Samstag (15. Juni) um 15.30 Uhr im Friedenshaus in Appelhülsen. Wie in den Vorjahren wird die Radwegekirchensaison von einer Ausstellung begleitet. In diesem Jahr werden unter dem Titel: „Island – Eis, Feuer, Wasser und Kirchen“ großformatige Fotografien gezeigt, die das Appelhülsener Ehepaar Ursula und Manfred Nolting während eines Islandaufenthaltes aufgenommen und für diese Ausstellung zusammengestellt hat. Ergänzt werden die einzelnen Bilder durch einen von Manfred Nolting erstellten Begleittext.

Die Eröffnung wird musikalisch umrahmt von einigen Musikstücken, die Petra Schiedeck, Flöte, und Johannes Huck an der Orgel darbieten werden.

Eingeladen zur Eröffnung ist die ganze Gemeinde. Anschließend ist Gelegenheit mit Ursula und Manfred Nolting zu sprechen.

Geöffnet ist die Radwegekirche jeden Samstag und Sonntag vom Sonntag (16. Juni) bis 1. September (Sonntag) jeweils von 14 bis 17 Uhr.