Ein besonderer Abschluss

Einen Platz im Traumberuf zu bekommen, dazu eine hochklassige Ausbildung – besser kann es für einen jungen Menschen am Anfang seines Berufslebens eigentlich nicht laufen. Die 18-jährige Joyce Oerding aus Nottuln ist so ein junger Mensch, und sie sieht mit großer Freude ihrem Berufsstart entgegen. Joyce Oerding hat einen Ausbildungsplatz im Friseursalon von Martina Icking bekommen. „Mein Traumberuf“, antwortet die junge Nottulnerin, ohne eine Sekunde zu zögern.

Die hoch motivierte 18-Jährige wird zudem die erste Auszubildende bei Martina Icking sein, die ihre Ausbildung an einer neuen Schulungseinrichtung der Société Française de Biosthétique ( SFB ) in Essen absolvieren wird. Die SFB ist nach eigenen Angaben mit 1600 Mitgliedern die größte private Friseur- und Kosmetikvereinigung in Deutschland. Ihr gehört seit Langem auch Martina Icking an.

Dass der Beruf der Friseurin im öffentlichen Bewusstsein häufig keinen hohen Stellenwert hat, bedauert Martina Icking sehr. Das sei absolut nicht gerechtfertigt. Der Beruf habe sich weiterentwickelt, beinhalte heute auch eine umfassende Beautyberatung. Und deshalb ist sie auch von dem Ausbildungskonzept der SFB überzeugt. Statt an einzelnen Tagen ein Berufskolleg zu besuchen, starten die jungen Auszubildenden an der SFB-Einrichtung mit einem Sechs-Wochen-Blockunterricht in die Ausbildung, lernen direkt am Kunden erste praktische Fähigkeiten, bekommen das theoretische Rüstzeug vermittelt. Dafür wohnen sie auch am Standort der Schule.

Danach geht es zurück in den Betrieb für die betriebliche Ausbildung, ehe ein neuer, mehrwöchiger Block an der SFB-Schule startet. Am Ende der dreijährigen Ausbildung, die bei entsprechender Voraussetzung auch auf zwei Jahre verkürzt werden kann, haben die Absolventen nicht nur einen anerkannten Ausbildungsabschluss als Friseurin, sondern zugleich auch die Zusatzqualifikation „Hair & Beauty Artist“ erworben.

Martina Icking und ihre Ausbildungsbetreuerinnen Jasmin Haga-Issa und Michaela Lücke sind von dem Konzept überzeugt: „Das ist eine wirklich sehr hochwertige Ausbildung, die über das normale Maß hinausgeht.“

Und davon profitiert auch das Unternehmen. „Ich habe den Anspruch, eine bessere Qualität anzubieten“, betont Martina Icking. Das neue Ausbildungskonzept passt dazu, weshalb sie auch bereit ist, die nicht unerheblichen zusätzlichen Kosten für diese Ausbildung zu übernehmen. Eine Investition, die sich aber später in der Qualität bemerkbar machen wird, ist sie überzeugt.

Joyce Oerding wird sicher nicht die einzige Auszubildende aus dem Salon Icking bleiben, die in den Genuss des neuen SFB-Ausbildungskonzepts kommen wird. Auch weitere Azubis werden diese Chance erhalten.

Martina Icking freut sich, dass nach einer Flaute im Jahr 2018 mit nur einer Bewerbung in diesem Jahr schon sechs junge Menschen Interesse am Friseurhandwerk zeigen. Die Gespräche laufen.