Das eigene Tun reflektieren

Im Rahmen ihrer Präventionsarbeit waren die Schüler des 8. Jahrgangs der Liebfrauenschule jetzt zum Suchtprojekttag eingeladen. Die Schule hatte unter der Federführung von Christiane Schabos ein umfangreiches Programm für die Schüler zusammengestellt.

Der Vormittag begann mit einer Lesung des Autors Hermann Wenning . Dieser berichtete offen von seiner jahrelangen Drogenabhängigkeit. Zunächst las Wenning einige Episoden aus seinem zweiten Buch „Versoffene Jugend“. Sie erzählen von seinen Erfahrungen mit Alkohol schon in jungen Jahren: Die erste Alkoholvergiftung hat er als Achtklässler. Weitere Abstürze folgen, bei der Meisterschaftsfeier der B-Jugend, beim Schützenfest. Mit 18 Jahren ist Wenning alkoholsüchtig. Die Konsequenzen bleiben nicht aus: Verlust des Ausbildungsplatzes und später auch des Arbeitsplatzes. Mit Lügen und Heimlichkeiten stemmt Wenning seinen Alltag.

Liebfrauenschule: Suchtprojekttag 1/15 Foto: Daniela Smolka

Zwischen den einzelnen Abschnitten suchte der Autor das Gespräch mit seinen Zuhörern. Warum probieren Jugendliche Alkohol? Die Antwort kommt prompt: „Man will dazugehören, mitmachen, nicht außen vorstehen.“ Darin sieht Wenning die große Gefahr. Er prangert die Doppelmoral im Umgang mit der legalen Droge Alkohol an: Bei gesellschaftlichen Ereignissen werde geradezu erwartet, dass Alkohol konsumiert wird. Wer viel trinkt, viel verträgt und am nächsten Tag wieder arbeitet oder zur Schule kommt, ist angesehen. Wer morgens alkoholisiert auf einer Parkbank aufwacht, wird verachtet.

Im zweiten Teil las Wenning aus seinem Erstlingswerk „Lauf zurück ins Leben“. In diesem Buch geht es um den Konsum illegaler Drogen, mit denen er erstmals im Alter von 31 Jahren in Kontakt kam, als er im Nebenjob kellnerte und ein Dealer ihm Ecstasytabletten anbot.

Wenning beschreibt, wie er immer tiefer in den Drogensumpf gerät, obdachlos wird, später in einem Obdachlosenheim „lebt“, seine Abhängigkeit immer größer wird. Schließlich findet er sich im Gefängnis wieder. Niedergeschlagen und enttäuscht von sich selbst erhält er trotzdem weiter Zuspruch durch seine Familie, die ihm regelmäßig Briefe schreibt. Und so ist es am Ende der Brief seines Bruders, der ihm die Erinnerung an seine erfolgreiche sportliche Jugend erzählt und ihm neuen Lebensmut gibt. Wenning beginnt mit dem Laufen und wird von einem Gefängniswärter für einen Wettkampf angemeldet, was für ihn der Start in ein neues Leben ist.

Betroffen und emotional berührt wechselten die Achtklässler nun in die sieben Workshops, die sie zuvor individuell gewählt hatten. Jeder Schüler hatte die Möglichkeit, an zwei Workshops teilzunehmen.

Hans-Uwe Hahn, Leiter der Kreuzbundgruppe Nottuln, sprach mit den Jugendlichen über die Gefahren des Alkoholkonsums. Foto: Daniela Smolka

Hans-Uwe Hahn, Leiter der Kreuzbundgruppe Nottuln, arbeitete interaktiv mit den Jugendlichen die Gefahren des Alkoholkonsums heraus, während Lioba Krüger-Rosenke von der AWO-Sucht- und Drogenberatung Coesfeld, verstärkt auf die illegalen Drogen einging.

Lukas Sperle setzte sich mit den Schülern zum Thema „Man ist, was man isst“ auseinander. Hierbei ging es unter anderem um die Entstehungsfaktoren etwa bei der Magersucht, der Esssucht oder der Bulimie.

Das SV-Lehrerteam Eva Meyer und Philipp Roberg gingen ganz neue Wege in der Medienpädagogik. Die Schülerinnen und Schüler wurden interaktiv durch den Dschungel der digitalen Kommunikationsmedien geschickt, um so auch die Gefahren zu entdecken.

Was mache ich mit meinem Bewegungsdrang oder gar mit meinen Aggressionen? Eine nicht unwichtige Frage in der heutigen Computer- und damit verbundenen Sitzgesellschaft. Christoph Ihmenkamp gab eine Antwort darauf. Körperlich auspowern bedeutet gleichzeitig Stressabbau und, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, auch unter dem Aspekt des Glücklichseins.

Auspowern hilft, Aggressionen abzubauen, den Körper und sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Foto: Daniela Smolka

Dieses Gefühl wurde auch in den Workshops von Angela Saget und Mechthild Rensing angesprochen, wenn auch auf ganz anderen Wegen. Angela Saget führte die Jugendlichen in das Autogene Training als eine Möglichkeit des Zur-Ruhe-Kommens ein. Mechthild Rensing machte sich mit ihnen auf den Weg herauszufinden, was mich als Mensch beeinflusst, in welchen Situationen es reizvoll oder ein Ausweg zu sein scheint, zu Drogen zu greifen.

„Der ‚Sucht Sehnsucht‘-Tag ist sicherlich nur ein Baustein in der Suchtprävention, aber er ist auch ein Moment des Innehaltens und der Reflexion des eigenen Tuns“, fasst Christiane Schabos zusammen. „Dieser Aspekt der Selbstreflexion kommt im schulischen Kontext auf dem Weg zum Erwachsenwerden nicht so häufig vor.“