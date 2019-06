Die St.-Martinus-Viertklässler sind schon echte Zeitungsprofis. Nicht nur, weil die Mädchen und Jungen derzeit gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Veronika de Carné (4a) und Bettina Leifeld (4b) Unterricht mit der Zeitung machen. Viele der Mädchen und Jungen haben bereits persönliche Erfahrungen mit der Zeitung gemacht – weil über sie als Messdiener, Fußballer, Chormitglieder und, und, und berichtet worden ist. Klasse!-Redakteurin Doerthe Rayen staunte nicht schlecht, als sie die beiden Klassen in dieser Woche besuchte. Sie hörte viele beeindruckende Zeitungs-Geschichten.

Gekommen war die Redakteurin aber vor allem, um den Mädchen und Jungen Fragen zur Zeitung zu beantworten. Schnell wurde klar: Die Kids hatten sich intensiv mit dem Medium beschäftigt. Sie wollten viel wissen – und so tauchten sie gemeinsam in die Geschichte der Zeitung im Allgemeinen und der WN im Besonderen ein. Es ging um Schlusszeiten für die Redaktion, Anzeigenpreise, Todesanzeigen und die Kinderseite Yango Kids: „Wer schickt Euch die vielen Witze zu?“ Natürlich die Leser, erfuhren die Kinder und versprachen, in Kürze einen besonders guten Klassenwitz auf die Reise zu schicken.

Die Klasse 4a mit Veronika de Carné und I-Kraft Renate Domnick Foto: Doerthe Rayen

Die WN-Redakteurin beantwortete alle Fragen. Und wollte obendrein auch noch jede Menge wissen. Zum Beispiel, auf welchen Seiten die Viertklässler interessanten Lesestoff finden. So erfuhr sie, dass die Mädchen und Jungen den Lokalteil immer spannend finden – vor allem, wenn sie Bekannte darin entdecken. Der Sportteil steht bei den Jungs hoch im Kurs. Die verfolgen die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen natürlich auch. „Echt schade, dass sich Dzenifer Maroszán den Zeh gebrochen hat“, sagten sie.

Blaulicht-Meldungen finden die Kinder natürlich auch lesenswert. Aber nur dann, wenn sie „nicht zu spannend“ sind. Zur absoluten Lieblingsseite ist die Yango-Kids-Seite geworden.

Das Projekt gefällt Kindern wie Lehrerinnen. Alle Daumen zeigten nach oben, als die Klasse!-Frau um eine Bewertung bat. Etliche Mädchen und Jungen konnten auch begründen, warum ihnen Klasse! gefällt: „Ich bin jetzt viel besser informiert über das, was in der Welt passiert.“