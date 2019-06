Das Thema „Straßenbaubeiträge“ ist für Nottuln hoch aktuell: In Kürze werden die Arbeiten für den zweiten Abschnitt zur barrierefreien Neugestaltung des Nottulner Ortskerns starten. Einen Teil der Kosten werden die Anlieger in Form von sogenannten Straßenbaubeiträgen zu zahlen haben. Um welche Summen es im Einzelfall gehen kann, wissen die Anlieger des ersten Bauabschnitts nur zu gut.

Jens Ammann vertritt die kritische Position des Steuerzahlerbundes NRW. Foto: Oliver Müller / BdSt NRW

Die CDU Nottuln greift nun dieses Thema mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion am 24. Juni (Montag) im Landgasthof Arning (Stevern 80) auf. Die Christdemokraten erinnern daran, dass bereits über 460 000 Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines halben Jahres die Unterschriftenliste gezeichnet haben, die der Bund der Steuerzahler NRW zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge initiiert hat. „Gleichzeitig stellen die Straßenbaubeiträge eine finanzielle Entlastung für die Kommunen dar, weshalb die nordrhein-westfälische Landesregierung sich unter anderem für eine Beibehaltung und Reform des Kommunalabgabengesetzes (KAG) ausspricht“, erläutert die CDU in ihrer Einladung und betont: „Gerne möchten wir mit unseren Referenten den aktuellen Stand in dieser Debatte klären und Möglichkeiten für eine Reform diskutieren, die sowohl die Argumente der Befürworter als auch der Gegner einer Abschaffung berücksichtigt.“

MDL Dietmar Panske informiert über die Diskussion in der Landespolitik. Foto: Theo Heitbaum

Zum Thema „Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW – Chance oder Risiko?“ hat die CDU drei Podiumsteilnehmer eingeladen: Jens Ammann vom Bund der Steuerzahler NRW, den CDU-Landtagsabgeordneten Dietmar Panske und Bürgermeisterin Manuela Mahnke, die aus der Perspektive der Kommunen Stellung nehmen wird. Vorgesehen ist ferner, dass auch betroffene Bürger zu Wort kommen.

Bürgermeisterin Manuela Mahnke nimmt aus Sicht der Kommunen Stellung zum Thema. Foto: Brigitte Arends / Gemeinde Nottu

Die Informations- und Diskussionsveranstaltung am 24. Juni beginnt um 19 Uhr. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind willkommen.