Nach der Ankunft verbrachten die Nottulner eine Nacht in Torun, wo sie eine ereignisreiche Stadtführung erwartete und sie die traditionelle Pirogge probieren konnten. Außerdem besichtigten die Schüler das Planetarium, das Legendenhaus und das Live-Lebkuchenmuseum.

Der Besuch des Miejskie Gimnazjum ermöglichte eine gemeinsame Gestaltung verschiedener Projekte. Es wurden ein Sport- und ein Musikprojekt initiiert. Letzteres bestand darin, dass die Schüler mit ihren Partnern und ihren Lehrerinnen ein Lied aufgenommen haben, berichtet die Presse-AG des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. Das Wochenende verbrachten die Schülerinnen in ihrer Austauschfamilie, wo sie unter anderem Bowlen waren, eine Trampolinhalle besuchten oder einen Ausflug nach Poznan machten. Am letzten Tag schließlich gab es einen tränenreichen Abschied am Bahnhof.

Eine Schülerin des Rupert-Neudeck-Gymnasiums sagte: „Es war ein guter und interessanter Einblick in eine fremde Kultur, bei dem viele neue Freundschaften entstanden sind. Ich hoffe, dass dieser Austausch auch in den nächsten Jahren weiterhin bestehen bleibt und somit Schüler über Ländergrenzen hinweg in Verbindung stehen.“

Ein besonderer Dank geht an die Organisatorinnen Wiebke Tiessen und Cordula Eing sowie auf polnischer Seite Pawel Idczak und Agnieszka Kaczmarowska für ihren Einsatz.