Der Kinder- und Jugendchor St. Martinus hat erst im Februar das Stück „Der kleine Prinz“ aufgeführt – nun probt er schon das nächste Musical: „Hans, mach Dampf“ soll am 22. und 23. Juni (Samstag/Sonntag) auf die Bühne kommen.

Die Handlung ist reich an Abwechslung und unterhaltsam: Lokomotivführer Hans geht auf Abenteuerreise und erlebt dabei spannende Geschichten auf der ganzen Welt. Seine Reise führt ihn beispielsweise zu König Punimo, zu einem kleinen Reisehuhn, in die „Bar zum dicken Hund“ und auch in den Urwald.

Passend zu jeder Station studieren die Kinder und Jugendlichen temperamentvolle Lieder ein. So singen sie voller Energie im Urwaldsong: „Hier ist es chaotisch, und deshalb so schön, kommt her, ihr müsst es alle sehn!“ Die Lieder von Peter Schindler begeistern die Kinder – das merkt man im ersten Augenblick. Chorleiter Heiner Block legt dann noch einen oben drauf, feuert seine Sänger weiter an, übt aber auch detailliert schwierigere Stellen. Dass er einen außergewöhnlich guten Draht zu den Kindern hat, ist bekannt. Kein Wunder, dass der Funken bei jedem Lied direkt überspringt.

Die Rollen werden im Musical „Hans, mach Dampf“ von den jüngsten Kindern im Chor übernommen, den „Minis“. Sie erhalten tatkräftige Unterstützung vom Maxi- und Jugendchor. Auch das Elternteam beweist bei den Proben vor der Aufführung wieder großes Engagement, berichtet Heiner Block. Er bedankt sich besonders bei Eva Artmann, Anke Eller, Simone Fels, Annette Gesmann und Ute Ahlers.

So wird auch diese Aufführung sicherlich wieder ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art für den Kinder- und Jugendchor St. Martinus. Und auf das Publikum wartet ein Musical, das voller Schwung und Leidenschaft gesungen und gespielt wird.

Die Aufführungen finden statt am Samstag (22. Juni) sowie am Sonntag (23. Juni) jeweils um 15 Uhr im Pfarrheim St. Martinus Nottuln. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich der Kinder- und Jugendchor.