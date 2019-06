Einen erlebnisreichen Tag verbrachten nun die Schüler des Französischkurses 9fs der Liebfrauenschule in Düsseldorf. Nach einer Führung im WDR-Funkhaus und viel Freizeit zum Erkunden des japanischen Viertels sowie zum Shoppen auf der edlen Königsallee waren die Schüler am Abend zu einem Konzert der Band „BERYWAM“, Weltmeister 2018 im Beatboxen, eingeladen.

Die Führung im WDR-Funkhaus begann mit einem ca. 15-minütigen Film. Wie werden Nachrichtensendungen produziert? Was passiert in der Redaktion? Und wie entstehen die einzelnen Beiträge? Dann ging es in ein Radiostudio. Den größten (Zeit-)Raum nahm die Besichtigung des Fernsehstudios der Lokalzeit Düsseldorf ein. Hier erfuhren die Schüler viele Details beispielsweise zur Beleuchtung, zur Klimatisierung und zum Make-up der Moderatoren. Wer weiß schon, dass jeder sichtbare Flecken Haut, also auch die Hände, geschminkt werden muss, um nicht fahl und blass zu wirken?

Am Abend waren die Schüler dann beim Konzert der Band „BERYWAM“, den Weltmeistern im Beatboxen 2018. Die Tickets hatte das Institut français Düsseldorf für den Einsatz des Kurses bei einem Internet-Teamwettbewerb im Januar spendiert. Die Stimmung im Konzertsaal „Zakk“ war grandios und die Band animierte ihr jugendliches Publikum zum Mitsingen, Tanzen und Gestikulieren. Das Repertoire reichte neben Eigenkreationen von „Stayin‘ alive“ der Bee Gees über „Feeling good“ von Michael Bublé bis zu „Macarena“, dem Sommerhit des Jahres 1993. Erstklassig aufeinander abgestimmt und technisch versiert, zeigte die Band eine tolle Performance, die keine Wünsche übrig ließ und die vierköpfige Truppe zu Recht zu Weltmeistern in ihrem Genre machte.

Die Französischlehrerinnen Ricarda Koschick und Daniela Smolka, die den Kurs begleiteten, resümieren: „Nach einer knackigen, energiegeladenen Stunde endete das Konzert viel zu früh. Das tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch und die Schüler kehrten glücklich und mit vielen neuen Eindrücken nach Nottuln zurück.“

Besonders erfreulich war auch, dass der Förderverein der Schule durch die Übernahme der Kosten für die Zugfahrt den Exkursionstag zu einem extrem günstigen Vergnügen für die Schüler machte. Der Kurs bedankt sich deshalb ausdrücklich für die finanzielle Unterstützung.